«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Брандтом. «Боруссия» может продать хавбека за 50 млн евро

Юлиан Брандт может перейти в АПЛ.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, интерес к полузащитнику « » проявляют « » и « ». Дортмундский клуб готов рассмотреть предложения на сумму около 50 миллионов евро.

Отмечается, что «канониры» давно следят за немецким футболистом, а «сороки» обратили на него внимание после очного матча в Лиге чемпионов.

Трансфер в зимнее трансферное окно считается маловероятным – «Боруссия» не хочет отпускать в ближайшее время.

В текущем сезоне Бундеслиги Юлиан провел 11 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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