«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Брандтом. «Боруссия» может продать хавбека за 50 млн евро
Юлиан Брандт может перейти в АПЛ.
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, интерес к полузащитнику «Боруссии» проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл». Дортмундский клуб готов рассмотреть предложения на сумму около 50 миллионов евро.
Отмечается, что «канониры» давно следят за немецким футболистом, а «сороки» обратили на него внимание после очного матча в Лиге чемпионов.
Трансфер в зимнее трансферное окно считается маловероятным – «Боруссия» не хочет отпускать Брандта в ближайшее время.
В текущем сезоне Бундеслиги Юлиан провел 11 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
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