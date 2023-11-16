«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются Брандтом. «Боруссия» может продать хавбека за 50 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Юлиан Брандт Футбол

Юлиан Брандт может перейти в АПЛ.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, интерес к полузащитнику «Боруссии» проявляют «Арсенал» и «Ньюкасл». Дортмундский клуб готов рассмотреть предложения на сумму около 50 миллионов евро. 

Отмечается, что «канониры» давно следят за немецким футболистом, а «сороки» обратили на него внимание после очного матча в Лиге чемпионов. 

Трансфер в зимнее трансферное окно считается маловероятным – «Боруссия» не хочет отпускать Брандта в ближайшее время. 

В текущем сезоне Бундеслиги Юлиан провел 11 матчей, отличившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь

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5 комментариев

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werowolf-gears
Переход в Ньюкасл конечно будет серьезным понижением в спортивном плане
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Velirpa
Брандта надо переходить куда-нибудь из Дортмунда, норм игрок.
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Marslan Akmataliev
Брандт очень хорош в этом сезоне, а прошлый возможно его лучший сезон в футболке БВБ
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