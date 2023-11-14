Симеоне об обороне: «В Англии счета 4:4, 6:3, но никто не защищается. «Барса» стала чемпионом благодаря обороне»

Теги премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Хуан Себастьян Верон Хосе Соса Радамель Фалькао тактика Футбол

Диего Симеоне рассказал о стилистических предпочтениях в футболе.

«Мне нравится играть хорошо. Всю свою жизнь я любил играть хорошо. В «Эстудиантес» я тренировал Хосе Сосу, Верона, в «Ривер Плейт» – Ортегу, Фалькао, Буонанотте... Потом появились другие футболисты, и мы адаптировались.

Если говорить о моей идентичности... Мне нравится хорошо защищаться. Смотришь английский футбол, а там счета 4:4, 6:3. Но никто не защищается. Я это вижу и думаю, что никто не защищается.

Я думаю, что если я смогу защищаться приблизиться к ним в плане атаки, тогда я смогу стать чемпионом. «Барса» стала чемпионом в прошлом году благодаря надежной обороне», – сказал тренер «Атлетико».

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11 комментариев

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Evgeniy Nesterov
один раз сыграли 4-4. всё... уже визжат все: "в англии так всегда кококок"
+13
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+10
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sema mixajlov
Да, в Англии никто не защищается, но почему то пропущенных у Сити и Атлетико по 12
+10
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+10
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Данил Луговский
Ответ Born is the King
Это ещё Барселона ставя автобус принимает по 8 в ЛЧ? В прошлом сезоне в ЛЧ Барселону не дырявил только ленивый
Барселона берет пример с Реала, 6:2, 5:0, 5:1
+8
-2
+6
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Заяцволк
В Англии главная причина счётов 6:3 - это Тейлор, Оливер, особенности местного ВАР и др., а потом уже то, что не защищаются )
+2
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юра георгиевский
Любая, чемпионская команда начинается с обороны, а затем уж атака.
+2
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прощай Роналду
Ответ sema mixajlov
Да, в Англии никто не защищается, но почему то пропущенных у Сити и Атлетико по 12
Конечно МС не защищается, когда им защищаться если они постоянно атакуют и контролируют мяч?
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Tornado V
оборона Барселоны того года супер. Барселона в топ 5 европы пропустила меньше всех мячей.
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прощай Роналду
Ответ Born is the King
Это ещё Барселона ставя автобус принимает по 8 в ЛЧ? В прошлом сезоне в ЛЧ Барселону не дырявил только ленивый
Не знаю чем вы смотрели матч но там был не автобус а проходной двор в обороне и жестокое избиение от лучшего клуба европы того года
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Tornado V
Ответ Born is the King
Это ещё Барселона ставя автобус принимает по 8 в ЛЧ? В прошлом сезоне в ЛЧ Барселону не дырявил только ленивый
Барселона унижала Реал 14 раз побеждая с разницей мячей в 3 и больше начиная с 21 го века. типа 3-0 4-1 4-0 5-1 5-0 6-2
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