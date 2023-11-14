Симеоне об обороне: «В Англии счета 4:4, 6:3, но никто не защищается. «Барса» стала чемпионом благодаря обороне»

Диего Симеоне рассказал о стилистических предпочтениях в футболе.

«Мне нравится играть хорошо. Всю свою жизнь я любил играть хорошо. В «Эстудиантес» я тренировал , Верона, в «Ривер Плейт» – Ортегу, Фалькао, Буонанотте... Потом появились другие футболисты, и мы адаптировались.

Если говорить о моей идентичности... Мне нравится хорошо защищаться. Смотришь английский футбол, а там счета 4:4, 6:3. Но никто не защищается. Я это вижу и думаю, что никто не защищается.

Я думаю, что если я смогу защищаться приблизиться к ним в плане атаки, тогда я смогу стать чемпионом. «Барса» стала чемпионом в прошлом году благодаря надежной обороне», – сказал тренер « ».

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