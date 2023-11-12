«Краснодар» пока не готов стать чемпионом, они не выигрывают все матчи, как «Зенит». Будут в тройке максимум». Булыкин об РПЛ
Дмитрий Булыкин не верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 1-го круга, набрав 32 очка. «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 2 очка.
В 15-м туре РПЛ команды сыграли вничью на «Газпром Арене» (1:1).
«Игра мне понравилась, команды показали высокий уровень футбола. Но я не верю, что «Краснодар» способен стать чемпионом, они пока не готовы.
«Зенит» выигрывает все свои матчи, а «Краснодар» этим похвастаться пока не может. Максимум «Краснодар» будет в тройке по итогам сезона, но никак не чемпионом», – сказал бывший игрок сборной России.
9 из 11 чемпионов первого круга брали золото РПЛ. А «Краснодар» сможет?
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почему у Зенита меньше очков?
- булыкин - "Зенит выигрывает ВСЕ свои матчи". 🤔