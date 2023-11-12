«Краснодар» пока не готов стать чемпионом, они не выигрывают все матчи, как «Зенит». Будут в тройке максимум». Булыкин об РПЛ

Дмитрий Булыкин не верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 1-го круга, набрав 32 очка. « » идет на 2-м месте, отставая на 2 очка.

В 15-м туре РПЛ команды сыграли вничью на «Газпром Арене» (1:1).

«Игра мне понравилась, команды показали высокий уровень футбола. Но я не верю, что «Краснодар» способен стать чемпионом, они пока не готовы.

«Зенит» выигрывает все свои матчи, а «Краснодар» этим похвастаться пока не может. Максимум «Краснодар» будет в тройке по итогам сезона, но никак не чемпионом», – сказал бывший игрок сборной России.

9 из 11 чемпионов первого круга брали золото РПЛ. А «Краснодар» сможет?

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?