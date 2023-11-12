«Краснодар» пока не готов стать чемпионом, они не выигрывают все матчи, как «Зенит». Будут в тройке максимум». Булыкин об РПЛ

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин не верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 1-го круга, набрав 32 очка. «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 2 очка.

В 15-м туре РПЛ команды сыграли вничью на «Газпром Арене» (1:1).

«Игра мне понравилась, команды показали высокий уровень футбола. Но я не верю, что «Краснодар» способен стать чемпионом, они пока не готовы.

«Зенит» выигрывает все свои матчи, а «Краснодар» этим похвастаться пока не может. Максимум «Краснодар» будет в тройке по итогам сезона, но никак не чемпионом», – сказал бывший игрок сборной России.

9 из 11 чемпионов первого круга брали золото РПЛ. А «Краснодар» сможет?

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7 комментариев

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imaginary
если Зенит выигрывает все свои матчи, а Краснодар нет...
почему у Зенита меньше очков?
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Doctor_Livsi
А как так случилось, что зенит выигрывает все матчи и имеет меньше очков, чем у Краснодара?
+11
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Бондарев Олег
Прекрасно. А очки у Краснодара "сами вырасли". )))
+5
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Oboronosposobnost
- Краснодар с Зенитом играет вничью.
- булыкин - "Зенит выигрывает ВСЕ свои матчи". 🤔
+3
0
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Xutrjuga
Протрезвей, Булыкин!
+2
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Дмитрий9779
Каждый раз очередная чушь.Дайте поработать Ивичу и команде,насладиться моментом,очки будем считать в мае
+1
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Ростов-на-Дону
Мажор, вырЮжки сними!
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