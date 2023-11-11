«Жирона» осталась лидером Ла Лиги, выиграв 5 матчей подряд. «Реал» отстает на 5 очков, «Барселона» – на 7, у обоих по игре в запасе

«Жирона» остается единоличным лидером Ла Лиги.

В 13-м туре команда под руководством обыграла « » (2:1), одержав 5-ю победу в подряд.

« » остается лидером турнирной таблицы чемпионата, набрав 34 очка.

Имея матч в запасе, «Реал» отстает от каталонской команды на 5 очков, « » – на 7 очков. «Атлетико» с двумя играми в запасе отстает от «Жироны» на 9 баллов.

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