«Жирона» осталась лидером Ла Лиги, выиграв 5 матчей подряд. «Реал» отстает на 5 очков, «Барселона» – на 7, у обоих по игре в запасе
«Жирона» остается единоличным лидером Ла Лиги.
В 13-м туре команда под руководством Мичела Санчеса обыграла «Райо Вальекано» (2:1), одержав 5-ю победу в Ла Лиге подряд.
«Жирона» остается лидером турнирной таблицы чемпионата, набрав 34 очка.
Имея матч в запасе, «Реал» отстает от каталонской команды на 5 очков, «Барселона» – на 7 очков. «Атлетико» с двумя играми в запасе отстает от «Жироны» на 9 баллов.
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P.S. а у Довбика 7 голов + 4 ассистов в 13 матчах
Мичел по конспектам Гвардиолы рвет Ла Лигу.
Довбик, Миколенко, Цыганков...
И еще...поражаюсь спортсу...Сосьедад в каждом переулке Захаряна, почему же Жирона не Украинская...? Или это разные вещи и я что то не догоняю...? 😉