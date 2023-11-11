«Жирона» осталась лидером Ла Лиги, выиграв 5 матчей подряд. «Реал» отстает на 5 очков, «Барселона» – на 7, у обоих по игре в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Райо Вальекано Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» остается единоличным лидером Ла Лиги.

В 13-м туре команда под руководством Мичела Санчеса обыграла «Райо Вальекано» (2:1), одержав 5-ю победу в Ла Лиге подряд.

«Жирона» остается лидером турнирной таблицы чемпионата, набрав 34 очка.

Имея матч в запасе, «Реал» отстает от каталонской команды на 5 очков, «Барселона» – на 7 очков. «Атлетико» с двумя играми в запасе отстает от «Жироны» на 9 баллов.

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43 комментария

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<~Inter~>
Столько хайпа про Беллингема, а ведь лучший игрок Ла Лиги Довбик
+54
-13
+41
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Отец Абду
Где то радуются владельцы МС и Жироны, вот это эффективный менеджмент:)

P.S. а у Довбика 7 голов + 4 ассистов в 13 матчах
+36
-3
+33
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Tango442
Берите титул
+27
-2
+25
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Hi Hi
Ответ <~Inter~>
Столько хайпа про Беллингема, а ведь лучший игрок Ла Лиги Довбик
Как по игре, так и по статистике Беллингем лучше Довбика. Не надо переоценивать его, хотя игрок он хороший
+30
-6
+24
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Proper Chels
Да они и по игре одна из лучших команд Европы сейчас.
Мичел по конспектам Гвардиолы рвет Ла Лигу.
+12
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+11
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ljolik888
Жирона - команда с характером . Столько матчей пропускают первыми, но все равно добиваюся победы . Конечно им предстоит ещё сыграть с лучшими командами чемпионата , но все равно они показывают фантастическую игру !
+10
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fidelio
Украинский легион творит в Европе, иные в Каталонии (истовые каталонцы именно северо восточную Жирону называют сердцем), другие в Ливерпуле...
Довбик, Миколенко, Цыганков...

И еще...поражаюсь спортсу...Сосьедад в каждом переулке Захаряна, почему же Жирона не Украинская...? Или это разные вещи и я что то не догоняю...? 😉
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fidelio
Ответ Hi Hi
Спортс РУ это РОССИЙСКИЙ ресурс, НЕ украинский
Вы уверены, что Спортс Ру не армянский ресурс?
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fidelio
Ответ Александр Гончаров
Какое отношение имеет Спортс к Украине?
Почему спортс не называют Жирону Довбиковско/цыганковским а Сосьедад из раза в раз Захаряна? Это при том сто Захарян исправно сидит в запасе...Или это сатира?
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max bogomazov
Боже как они играют! Я просто кайфую от их футбола
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Valeross
Только в России, и понятно почему,не напишут что один из голов забил украинец....
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<~Inter~>
Ответ Hi Hi
Как по игре, так и по статистике Беллингем лучше Довбика. Не надо переоценивать его, хотя игрок он хороший
смешно, что люди юмор не понимают. Очевидно игроки Реала, Барсы, Атлетико и Сосьедада сильнее футболистов Жироны, но вот те несмотря на не самый высокий уровень добиваются результата
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marchellinos
Сказка, которая надеюсь станет реальностью в конце сезона весной.
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Фк Жирона главный клуб всея Каталонии. 😁
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Футбол, хоккей итд
Жирона конкретно - жирует! 💪👍👏
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fidelio
Ответ Hi Hi
Захарян гражданин России
Скажи пожалуйста...то есть Сосьедадовский Реал немного российский? В Ереване настаивают, что клуб армянский...
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alireal
Наконец то в Каталонии появился сильный клуб. А то одни средняки.
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Максим Черкашин
Ответ Отец Абду
Где то радуются владельцы МС и Жироны, вот это эффективный менеджмент:) P.S. а у Довбика 7 голов + 4 ассистов в 13 матчах
Я бы в принципе, связку Довбик Цыганков отметил. Не зря пишут, что Бавария Цыганковым интересуется.:)))))
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corazón blanco
Ответ &_Bishep_&
Мичел? Это тот который Хосе Гансалес? Вот вам и кандидатура для Реала. Напомню, Мичел для Мадрида, это примерно как Гаврилов для Спартака или Кипиани для Тбилиси.
Нет, это Мичел Санчес, который никакого отношения к Мадриду не имеет. Легенда Мадрида Мичел тоже начинал тренерскую карьеру, но особой славы не сыскал.
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fidelio
Ответ <~Inter~>
Столько хайпа про Беллингема, а ведь лучший игрок Ла Лиги Довбик
Сейчас будут исправно минусовать, но вы держитесь 😛
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Гласящий Истину!
Ответ Valeross
Только в России, и понятно почему,не напишут что один из голов забил украинец....
Ты абсолютно прав. Добавлю ещё, что и с подачи украинца...)
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fidelio
Ответ Гласящий Истину!
Ты абсолютно прав. Добавлю ещё, что и с подачи украинца...)
У Довбика и Цыганкова в Каталонии фанатов больше чем у Шевченко в Италии
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Вальдано
Каталония рулит..👍
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BurBon
Ответ Гласящий Истину!
Они играют! И забивают! В отличии от Барсы, игроки которой выходят на поле покатать мяч, а два бревна торрес и рафинья - просто побегать! Эти двое - полнейший хлам!
Рафа принес титул в прошлом сезоне, Торрес забил кучу важных голов, это конечно не супер звезды, которые делают разницу в каждом матче, но и не бревна.
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Django Liberated
офигеть, что происходит?
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