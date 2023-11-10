Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Теги Спортинг Лига Европы УЕФА рейтинги Фрайбург Мольде ЛАСК Саша Хорват Максимилиан Эггештайн Педру Гонсалвеш Кристиан Эриксен 1995 Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Хавбек «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн забил гол и сделал 2 ассиста в матче с «ТСЦ Бачка Топола» (5:0).

Хавбек ЛАСК Саша Хорват забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Юнионом» (3:0).

Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш сделал дубль в матче с «Ракувом» (2:1).

Хавбек «Мольде» Кристиан Эриксен сделал дубль в матче с «Хэкеном» (3:1).

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1 комментарий

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0:4 на спотифай камп ноу
С детства за ТСЦ Бачка топола
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