Хавбек «Спортинга» Педру Гонсалвеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа .

Хавбек « » забил гол и сделал 2 ассиста в матче с «ТСЦ Бачка Топола» (5:0).

Хавбек ЛАСК Саша Хорват забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Юнионом» (3:0).

Хавбек « » сделал дубль в матче с «Ракувом» (2:1).

Хавбек «Мольде» Кристиан Эриксен сделал дубль в матче с «Хэкеном» (3:1).

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