«Галатасарай» и «Фенербахче» выступили против Суперкубка страны в Саудовской Аравии. Клубы считают, что матч должен пройти в Турции в год 100-летия республики

Участники Суперкубка Турции выступили против его розыгрыша в Саудовской Аравии.

Матч за должен состояться 29 декабря в Эр-Рияде. Трофей разыграют «Галатасарай» и « ».

По данным ESPN, клубы хотят провести матч за Суперкубок в Турции в честь 100-летия со дня образования Турецкой Республики в 1923 году в результате распада Османской империи.

В воскресенье руководство «Фенербахче» предложило провести матч на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где проходил финал Лиги чемпионов в июне этого года. В качестве альтернативы предложен домашний стадион «Самсунспора».

« » также включил вопрос о месте проведения Суперкубка Турции в повестку заседания правления в понедельник. Клуб хочет, чтобы молодые люди «посмотрели матч на землях, которыми они владеют, с национальным самосознанием, независимо от того, за какую команду они болеют».

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