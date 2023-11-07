«Галатасарай» и «Фенербахче» выступили против Суперкубка страны в Саудовской Аравии. Клубы считают, что матч должен пройти в Турции в год 100-летия республики

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Суперкубок Турции Футбол

Участники Суперкубка Турции выступили против его розыгрыша в Саудовской Аравии.

Матч за Суперкубок Турции должен состояться 29 декабря в Эр-Рияде. Трофей разыграют «Галатасарай» и «Фенербахче».

По данным ESPN, клубы хотят провести матч за Суперкубок в Турции в честь 100-летия со дня образования Турецкой Республики в 1923 году в результате распада Османской империи.

В воскресенье руководство «Фенербахче» предложило провести матч на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где проходил финал Лиги чемпионов в июне этого года. В качестве альтернативы предложен домашний стадион «Самсунспора».

«Галатасарай» также включил вопрос о месте проведения Суперкубка Турции в повестку заседания правления в понедельник. Клуб хочет, чтобы молодые люди «посмотрели матч на землях, которыми они владеют, с национальным самосознанием, независимо от того, за какую команду они болеют».

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5 комментариев

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bdfy dcfff
Ого) кто вообще придумал такое ?) турки ж фанатики футбола ...как вообще могла прийти в голову такая мысль !
+5
0
+5
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Tigris
Ответ bdfy dcfff
Ого) кто вообще придумал такое ?) турки ж фанатики футбола ...как вообще могла прийти в голову такая мысль !
Бабло :)
+3
0
+3
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Артём Околович
хоть не в Иране
0
0
0
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bdfy dcfff
Ответ Tigris
Бабло :)
та ладно. в турецком футболе бабла много тоже ... я часто живу в турции, прямо сейчас тут, тут люди все деньги мира готовы тратить на футбол
+1
-1
0
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