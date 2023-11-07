«Барса» может вернуть Лангле зимой и отдать в аренду клубу Ла Лиги. Защитник провел за «Астон Виллу» 3 матча и по-прежнему не дебютировал в АПЛ

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Севилья Бетис Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле может покинуть «Астон Виллу» в январе.

Лангле перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» летом на правах аренды без опции выкупа. С начала сезона защитник провел за английский клуб лишь 3 матча.

По информации Diario Sport, «Барселона» готова вернуть Лангле этой зимой, чтобы затем отдать в аренду в один из клубов Ла Лиги. В частности, интерес к французу проявляли «Бетис» и «Севилья». В каталонском клубе опасаются, что из-за недостатка игрового времени Лангле существенно потеряет в цене.

Сообщается, что «Астон Вилла» и Лангле считают, что ситуация может измениться. В клубе высоко ценят профессионализм защитника, однако, несмотря на высокий уровень выступлений в Лиге Европы, в АПЛ игрок по-прежнему не дебютировал. Ожидается, что «Барселона» примет решение по Лангле в ближайшие недели.

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11 комментариев

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Сергей Яскевич
Было бы неплохо продать его арабам, но сам Лангле не хочет. Летом его Аль-Наср хотел, но Лангле отказался. Надеюсь зимой изменит решение и можно будет на нём заработать. Как раз нужны деньги для регистрации Витора Роке и опорниго полузащитника.
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Great ManUtd
В Тоттенхэме хорошо же играл, зачем было уходить?
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Syog1010
Ответ JohnnyMulka
Какое-то капризное и эгоистическое высказывание
Каприз на грани помешательства это как раз не показывать такой матч по полит. соображениям
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Александр Калачев
Ответ Great ManUtd
В Тоттенхэме хорошо же играл, зачем было уходить?
А его хотели оставлять?
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ljolik888
Вроде прошлый сезон в Тотенхеме был более менее нормальным . Видимо Клеман забил на футбол . Денюшка капает - жизнь продолжается . Для Барселоны это конечно очень плохо , контракт до 26-го года и зарплата не маленькая .
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JohnnyMulka
Ответ Syog1010
Клоуны из матчтв опять не покажут Барсу из-за Шахтера, как же прекрасен спорт вне политики
Какое-то капризное и эгоистическое высказывание
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