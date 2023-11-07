«Барса» может вернуть Лангле зимой и отдать в аренду клубу Ла Лиги. Защитник провел за «Астон Виллу» 3 матча и по-прежнему не дебютировал в АПЛ
Клеман Лангле может покинуть «Астон Виллу» в январе.
Лангле перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» летом на правах аренды без опции выкупа. С начала сезона защитник провел за английский клуб лишь 3 матча.
По информации Diario Sport, «Барселона» готова вернуть Лангле этой зимой, чтобы затем отдать в аренду в один из клубов Ла Лиги. В частности, интерес к французу проявляли «Бетис» и «Севилья». В каталонском клубе опасаются, что из-за недостатка игрового времени Лангле существенно потеряет в цене.
Сообщается, что «Астон Вилла» и Лангле считают, что ситуация может измениться. В клубе высоко ценят профессионализм защитника, однако, несмотря на высокий уровень выступлений в Лиге Европы, в АПЛ игрок по-прежнему не дебютировал. Ожидается, что «Барселона» примет решение по Лангле в ближайшие недели.
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