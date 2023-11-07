Посол Чили о матче с Россией: «Было бы хорошо в следующем году, но должны договариваться федерации»

Теги Сборная России по футболу сборная Чили по футболу РФС Федерация футбола Чили товарищеские матчи (сборные) Футбол

Посол Чили оценил вероятность товарищеского матча со сборной России.

«Почему бы и нет? Проблема в том, чтобы согласовать дату, ведь Чили выступает в квалификации чемпионата мира.

Было бы хорошо в следующем году, но должны договариваться федерации», — сказал Эдуардо Рауль Эскобар Марин.

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1 комментарий

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OldRedWhite
Многие латиноамериканские страны живо напоминают страны восточной Европы !
Только ‘’ любовь ‘’ у одних США , а у других Россия )
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