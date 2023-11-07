Посол Чили о матче с Россией: «Было бы хорошо в следующем году, но должны договариваться федерации»
Посол Чили оценил вероятность товарищеского матча со сборной России.
«Почему бы и нет? Проблема в том, чтобы согласовать дату, ведь Чили выступает в квалификации чемпионата мира.
Было бы хорошо в следующем году, но должны договариваться федерации», — сказал Эдуардо Рауль Эскобар Марин.
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Только ‘’ любовь ‘’ у одних США , а у других Россия )