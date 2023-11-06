«Ливерпуль» и «Арсенал» хотят купить хавбека Андре. «Флуминенсе» рассчитывает на 35+ млн евро

Теги Ливерпуль Флуминенсе Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Андре Нето Футбол

«Ливерпуль» вернется к варианту с приобретением Андре Нето.

Мерсисайдцы летом пытались приобрести полузащитника «Флуминенсе» за 30 млн евро, но получили отказ.

«Ливерпуль» просматривал 22-летнего хавбека во время финала Кубка Либертадорес и остался доволен увиденным. Также на игре присутствовали скауты «Арсенала» и «Фулхэма».

В бразильском клубе считают, что смогут продать Андре более чем за 35 млн евро. С игроком есть договоренность, что его отпустят зимой. Будет принято лучшее из поступивших предложений.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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versalio
Кто знает про игрока? Какие плюсы, какие минусы у игрока?
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Давид Agabekyan
Ответ Юрий Луговой
Интересно конечно, Арсенал Ливерпуль и Фулхэм, это примерно как Спартак, ЦСКА и Факел. явно Фулхэм в пролëте будет
В Фулхэме будет играть в Арсенале и Ливерпуле не факт
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Rudenzik
За всю карьеру 3 гола, надеюсь он опорник
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Armani07
Ответ versalio
Кто знает про игрока? Какие плюсы, какие минусы у игрока?
Опорник топовый великолепен в отборе цепкий неуступчивый когда надо жесткий ну и куда бразильцу же без техники за счет которой выходит из сложных ситуаций и единоборств отобрав мяч не пинает куда попало а отдает партнерам очень точно и остро. Чем то напоминает Хавьера Маскерано такой же не высокий жесткий в отборе но при этом быстрый и техничный как Андрес Иньеста. Вообщем на мой взгляд неординарный игрок. В опорной зоне самое то человек который не паникует отбирает и отдает обостряющие пасы вперед ну и издали может пальнуть как следует. Ливерпулю подходит на мой взгляд ИМХО!
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Pucheslav
Ответ Rudenzik
За всю карьеру 3 гола, надеюсь он опорник
Опорник. Еще летом вроде как мог перейти в Ливерпуль, но остался до конца кубка Либертадорес
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