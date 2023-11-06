«Ливерпуль» и «Арсенал» хотят купить хавбека Андре. «Флуминенсе» рассчитывает на 35+ млн евро

«Ливерпуль» вернется к варианту с приобретением Андре Нето.

Мерсисайдцы летом пытались приобрести полузащитника « » за 30 млн евро, но получили отказ.

« » просматривал 22-летнего хавбека во время финала Кубка Либертадорес и остался доволен увиденным. Также на игре присутствовали скауты « » и « ».

В бразильском клубе считают, что смогут продать более чем за 35 млн евро. С игроком есть договоренность, что его отпустят зимой. Будет принято лучшее из поступивших предложений.

В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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