«Ливерпуль» и «Арсенал» хотят купить хавбека Андре. «Флуминенсе» рассчитывает на 35+ млн евро
«Ливерпуль» вернется к варианту с приобретением Андре Нето.
Мерсисайдцы летом пытались приобрести полузащитника «Флуминенсе» за 30 млн евро, но получили отказ.
«Ливерпуль» просматривал 22-летнего хавбека во время финала Кубка Либертадорес и остался доволен увиденным. Также на игре присутствовали скауты «Арсенала» и «Фулхэма».
В бразильском клубе считают, что смогут продать Андре более чем за 35 млн евро. С игроком есть договоренность, что его отпустят зимой. Будет принято лучшее из поступивших предложений.
В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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