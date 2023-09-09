Президент «Флуминенсе» подтвердил, что не продал Андре в «Ливерпуль»: «Если хотите купить игрока и получить его в январе, можем начать разговор»

Теги Ливерпуль Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Андре Нето Футбол

Президент «Флуминенсе» подтвердил, что не продал Андре в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб отклонил предложение «красных» по Андре Нето на 30 миллионов евро.

«Генеральный директор «Ливерпуля» [Билли Хоган] связался со мной напрямую. Я ему ответил: «Мой друг, я сейчас игроков не продаю».

Если хотите купить игрока и получить его в январе, мы можем начать разговор.

Или же если хотите подождать до декабря, тогда мы может переговорить в декабре», – сказал президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур.

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3 комментария

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Deni Magician
чё за чел ?)
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Under
Ответ Deni Magician
чё за чел ?)
написано же, президент Флуминенсе, какое из этих двух слов вы видите впервые?
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savik-A.M.
Ответ Deni Magician
чё за чел ?)
опорник 107 игр в 22 года , самый дорогой игрок флумененсе с огромным отрывом
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