Игрок боднул судью после удаления в матче Первой лиги Украины. Форвард «Диназа» Шевченко получил красную за споры с арбитрами

Украинский футболист боднул судью после удаления.

4 ноября нападающий « » вышел на замену после перерыва в матче 15-го тура Первой лиги против клуба « » (0:2).

На 60-й минуте, при счете 0:1, 38-летний футболист, недовольный работой львовского рефери Василия Файды, начал высказывать ему претензии, за что получил предупреждение.

Вячеслав не успокоился и продолжал вести себя агрессивно. В итоге на 64-й минуте судья показал игроку прямую красную карточку, сообщает «Обозреватель».

Шевченко после этого бросился на арбитра и ударил его головой в грудь. Игроки обеих команд встали на защиту Файды и отогнали Шевченко от судьи.

Удаленный футболист не сразу покинул поле, несколько раз он порывался вернуться к Файде.

Изображение: «Обозреватель»

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