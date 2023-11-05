Игрок боднул судью после удаления в матче Первой лиги Украины. Форвард «Диназа» Шевченко получил красную за споры с арбитрами
Украинский футболист боднул судью после удаления.
4 ноября нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко вышел на замену после перерыва в матче 15-го тура Первой лиги против клуба «Горняк-Спорт» (0:2).
На 60-й минуте, при счете 0:1, 38-летний футболист, недовольный работой львовского рефери Василия Файды, начал высказывать ему претензии, за что получил предупреждение.
Вячеслав не успокоился и продолжал вести себя агрессивно. В итоге на 64-й минуте судья показал игроку прямую красную карточку, сообщает «Обозреватель».
Шевченко после этого бросился на арбитра и ударил его головой в грудь. Игроки обеих команд встали на защиту Файды и отогнали Шевченко от судьи.
Удаленный футболист не сразу покинул поле, несколько раз он порывался вернуться к Файде.
Изображение: «Обозреватель»
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