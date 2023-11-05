Игрок боднул судью после удаления в матче Первой лиги Украины. Форвард «Диназа» Шевченко получил красную за споры с арбитрами

Теги Чемпионат Украины по футболу дисквалификации происшествия судьи первая лига Украина Горняк-Спорт Вячеслав Шевченко Диназ Футбол

Украинский футболист боднул судью после удаления.

4 ноября нападающий «Диназа» Вячеслав Шевченко вышел на замену после перерыва в матче 15-го тура Первой лиги против клуба «Горняк-Спорт» (0:2).

На 60-й минуте, при счете 0:1, 38-летний футболист, недовольный работой львовского рефери Василия Файды, начал высказывать ему претензии, за что получил предупреждение.

Вячеслав не успокоился и продолжал вести себя агрессивно. В итоге на 64-й минуте судья показал игроку прямую красную карточку, сообщает «Обозреватель».

Шевченко после этого бросился на арбитра и ударил его головой в грудь. Игроки обеих команд встали на защиту Файды и отогнали Шевченко от судьи.

Удаленный футболист не сразу покинул поле, несколько раз он порывался вернуться к Файде.

Изображение: «Обозреватель»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amoralbl4
Новости про вторую украинскую лигу на спортсе🤡🤡🤡
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Если боднул, значит баран.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий