Мюллер о Кейне, забравшем с собой мяч после хет-трика «Боруссии»: «Скоро ему понадобится еще один номер в отеле»
Томас Мюллер пошутил о бомбардирских успехах Харри Кейна.
Форвард «Баварии» оформил хет-трик в матче с «Боруссией» Дортмунд (4:0) в 10-м туре Бундеслиги. 28 октября в 9-м туре он трижды забил «Дармштадту» (8:0).
Также англичанин 23 сентября отметился 3 голами в игре против «Бохума» (7:0).
После игры с «Боруссией» Кейн по традиции забрал мяч с собой.
«Скоро ему понадобится еще один номер в отеле», – прокомментировал это событие Мюллер.
Хет-трик Кейна снес «Дортмунд». Его не остановить
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Надеюсь успеет забрать до конца карьеры как можно больше солидных титулоы