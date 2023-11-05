Мюллер о Кейне, забравшем с собой мяч после хет-трика «Боруссии»: «Скоро ему понадобится еще один номер в отеле»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Мюллер Харри Кейн ахахаха Футбол

Томас Мюллер пошутил о бомбардирских успехах Харри Кейна.

Форвард «Баварии» оформил хет-трик в матче с «Боруссией» Дортмунд (4:0) в 10-м туре Бундеслиги. 28 октября в 9-м туре он трижды забил «Дармштадту» (8:0).

Также англичанин 23 сентября отметился 3 голами в игре против «Бохума» (7:0).

После игры с «Боруссией» Кейн по традиции забрал мяч с собой.

«Скоро ему понадобится еще один номер в отеле», – прокомментировал это событие Мюллер.

Хет-трик Кейна снес «Дортмунд». Его не остановить

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15 комментариев

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Роман
Кейн лютый топарь и работяга,
Надеюсь успеет забрать до конца карьеры как можно больше солидных титулоы
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Bayern2004
Вообще то Мюллер сказал(дословно): Харри,твой номер в отеле становится всё меньше и меньше! :-)
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laukkanen
Неужели Кейн не подыскал себе жилье в Мюнхене🤔
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vipMarat
думаю побьёт рекорд Левы
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Spaten
Отель «У погибшего альпиниста»))
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АлексейВ
Что ни говори, а Кейн красава! Холланды со всеми прочими попугаями отдыхают!
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Artur Turik
В кубке то Кейн не играл, вот и вылетели. Он реально делает разницу, красава.
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Benjamin
Очень рад за Кейна, пожалуй лучший форвард в мире
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Ёшимин Бональдо
Может это его вообще счастливый мяч и он его туда принес))
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kvn9
Томас - славный человек, выходя на три - пять минут, пребывает в отличном расположении духа, обменивается шутками и репликами с Тухелем (который держит его в глубоком запасе, на мой взгляд, незаслуженно), выйдя на поле не отывает номер, а прессингует как-будто счёт не 4-0, а максимум ничейный, всех подбадривает, первой же передачей почти выводит Кейна один на один, стержень Баварии. Ну а с чувством юмора у него всегда в порядке, это давно известно.
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KingOfTheDivan
Ответ laukkanen
Неужели Кейн не подыскал себе жилье в Мюнхене🤔
Может ему так больше нравится
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