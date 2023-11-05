Мюллер о Кейне, забравшем с собой мяч после хет-трика «Боруссии»: «Скоро ему понадобится еще один номер в отеле»

Томас Мюллер пошутил о бомбардирских успехах Харри Кейна.

Форвард «Баварии» оформил хет-трик в матче с «Боруссией» Дортмунд (4:0) в 10-м туре Бундеслиги. 28 октября в 9-м туре он трижды забил «Дармштадту» (8:0).

Также англичанин 23 сентября отметился 3 голами в игре против «Бохума» (7:0).

После игры с «Боруссией» Кейн по традиции забрал мяч с собой.

«Скоро ему понадобится еще один номер в отеле», – прокомментировал это событие .

Хет-трик Кейна снес «Дортмунд». Его не остановить

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