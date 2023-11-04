Тен Хаг после 1:0 с «Фулхэмом»: «МЮ» должен выигрывать в каждом матче. Нужно хорошо играть, и тогда очки придут»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Фулхэмом».
Манкунианцы одержали победу со счетом 1:0 в 11-м туре АПЛ.
«Нужно хорошо играть, и тогда очки придут. Я всегда хочу улучшить [игровой] процесс, и тогда очки придут. Иногда нужно быть более прагматичным, но сегодня мы играли лучше [чем раньше].
«Манчестер Юнайтед» должен выигрывать в каждом матче. У нас будет 24 часа на отдых, а затем мы начнем готовиться к следующей игре. Это и есть моя работа», – сказал тен Хаг.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Нет? Шах и мат
А чё,так можно было!!!????! Я тогда своего рода тоже тренер)