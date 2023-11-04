Тен Хаг после 1:0 с «Фулхэмом»: «МЮ» должен выигрывать в каждом матче. Нужно хорошо играть, и тогда очки придут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Фулхэмом».

Манкунианцы одержали победу со счетом 1:0 в 11-м туре .

«Нужно хорошо играть, и тогда очки придут. Я всегда хочу улучшить [игровой] процесс, и тогда очки придут. Иногда нужно быть более прагматичным, но сегодня мы играли лучше [чем раньше].

« » должен выигрывать в каждом матче. У нас будет 24 часа на отдых, а затем мы начнем готовиться к следующей игре. Это и есть моя работа», – сказал тен Хаг.

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