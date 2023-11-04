Тен Хаг после 1:0 с «Фулхэмом»: «МЮ» должен выигрывать в каждом матче. Нужно хорошо играть, и тогда очки придут»

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Фулхэмом».

Манкунианцы одержали победу со счетом 1:0 в 11-м туре АПЛ

«Нужно хорошо играть, и тогда очки придут. Я всегда хочу улучшить [игровой] процесс, и тогда очки придут. Иногда нужно быть более прагматичным, но сегодня мы играли лучше [чем раньше].

«Манчестер Юнайтед» должен выигрывать в каждом матче. У нас будет 24 часа на отдых, а затем мы начнем готовиться к следующей игре. Это и есть моя работа», – сказал тен Хаг. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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30 комментариев

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Today I feel Qatari
Везучий физрук четвертый раз в этом сезоне вырывает победу шальным ударом в компенсированное время при полном отсутствии игры. Так что нет, тезис что очки приходят при хорошей игре - ошибочен. Хотя он сейчас еще Лутон в следующем туре обыграет и вообще Стэтхема цитировать начнет
+55
-6
+49
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Amoralbl4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Нужно хорошо играть,и тогда очки придут"... А чё,так можно было!!!????! Я тогда своего рода тоже тренер)
А ты можешь 90 минут стоять на бровке с задумчивым и хмурым лицом?
Нет? Шах и мат
+33
-1
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Кан и Баллак сидят в баре
"Нужно хорошо играть,и тогда очки придут"...
А чё,так можно было!!!????! Я тогда своего рода тоже тренер)
+31
-2
+29
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rasul.9719@icloud.com
35 летний Виллиан возил всех на поле ,пока его не заменили ! а стомиллионный Антони просто возил свое тело ! как же Аякс перевернул такую сделку просто нет слов!!!
+11
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+11
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Amoralbl4
А ты можешь 90 минут стоять на бровке с задумчивым и хмурым лицом? Нет? Шах и мат
Могу всего лишь 90 минут с задумчивым хмурым лицом от увиденного смотреть матч на экране, стоять не осилю, еще не тот уровень,увы)
+9
0
+9
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Today I feel Qatari
Я кстати пользуясь случаем хочу поздравить Мэйсона Маунта, нашу легендарную семерку, с символичным вступлением в почетный клуб агентов 007. В компании Антони и Хойлунда прибавление. Какие же крутые трансферы сделал 7хаг (нет)
+11
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Виталий Ан
Отскочил и понесло Остапа. Играли на равных, если не хуже. С кем? С Фулхэмом. если бы чуть качественней игроки у Фулхэма были легко победили.
+6
0
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Блуждающий странник
Ответ Today I feel Qatari
Везучий физрук четвертый раз в этом сезоне вырывает победу шальным ударом в компенсированное время при полном отсутствии игры. Так что нет, тезис что очки приходят при хорошей игре - ошибочен. Хотя он сейчас еще Лутон в следующем туре обыграет и вообще Стэтхема цитировать начнет
МЮ местами фартит, но с тем же Сараем и Арсеналом наоборот не фартануло. На дистанции +- фарт в обе стороны работает
+7
-3
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Stanislav Cherchesov
Все это до первого крепкого соперника из топ 5. Никаких перспектив, одна вода из уст.
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Антон Сидоренко
Цитата из серии… чтоб у тебя было 12 мл. Надо просто откладывать в месяц по 1 мл. Если то что сегодня мы видели хорошая игра, то это полный провал!
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Дорох
Ответ Саша Пушкин
Футбольный бох немного осадил Аякс за то, что продавали неликвид, доверчивым людям из Манчестера и Аякс сейчас тоже страдает, болтаясь на дне таблицы.
кстати у Челси тоже такая участь из за Азара
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Денис Ширинов
Красавец, лучший тренер в истории мю, перевернул игру просто
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Саша Пушкин
Ответ rasul.9719@icloud.com
35 летний Виллиан возил всех на поле ,пока его не заменили ! а стомиллионный Антони просто возил свое тело ! как же Аякс перевернул такую сделку просто нет слов!!!
Футбольный бох немного осадил Аякс за то, что продавали неликвид, доверчивым людям из Манчестера и Аякс сейчас тоже страдает, болтаясь на дне таблицы.
+2
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Romanian_Daddy
Очередная победа с запашком
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Грозовая Тень
Стоять на бровке, хмуря брови, ждать пока кто-то из игроков затащит, а потом выдать пафосные фразы. С этим любой справится. Тен Хага не для этого приглашали. И не для голландского распила.
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red hikkikomori
Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Эксперды спорца в замешательстве, то его топят собственные игроки, то нет. Вы уж определитесь там.
игроки сами не определились: то весь матч топят, то вдруг в конце совесть просыпается и вытаскивают)
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Kikilboka
Тен Хаг не того лысого копирует! Вместо Гвардиолы повторяет за Стетхемом
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Born is the King
"Во втором тайме нам пришлось атаковать"©
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хавбек+
в АПЛ десяток мусорных команд, голландец с 60% побед вполне может несколько лет пылить на острове как это было у Сульшера, Артеты, Почетино
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ArnoNeputevy
Ёмкие, глубокие высказывания тренера-миллионера: 1) нужно выигрывать каждый матч, 2) нужно хорошо играть, и тогда очки приду... придут, 3) нужно быстрее бегать, 4) нужно опережать соперника, 5) если мяч летит в твои ворота, нужно его отбить, и тогда избежишь го... гола, 6) нужно .....................
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Антон Верба
Слишком широко играют, обратите внимание, защита на расстоянии при передаче паса, близко не держаться
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Mishka23
В атаке пошире, в защите поуже.
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Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ red hikkikomori
игроки сами не определились: то весь матч топят, то вдруг в конце совесть просыпается и вытаскивают)
Ну судя по тому как они радовались словно ЛЧ выиграли, не видно что там плохой настрой. Просто всё валится из рук.
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Любезный Коссутий
пока Тен Хаг с любой командой будет играть вторым номером, очки будут приходить очень туго
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jam.football
Невыразительная победа
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