Грулев из-за перелома выбыл до конца года. Форвард «Динамо» получил травму в матче с «Локо»

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев выбыл на длительный срок из-за перелома.

Грулев получил перелом большеберцовой кости в матче 12-го тура Мир против « » (0:0), в котором футболист вышел на замену на 88-й минуте.

По информации « », форвард « » выбыл до конца года.

В сезоне-2023/24 провел 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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