Грулев из-за перелома выбыл до конца года. Форвард «Динамо» получил травму в матче с «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Вячеслав Грулев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев выбыл на длительный срок из-за перелома.

Грулев получил перелом большеберцовой кости в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (0:0), в котором футболист вышел на замену на 88-й минуте.

По информации «СЭ», форвард «Динамо» выбыл до конца года.

В сезоне-2023/24 Грулев провел 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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Геннадий Швецов
Вячеславу здоровья и скорейшего возвращения на поле.
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justbored
Ну ё. Здоровья и удачной реабилитации Вячеславу.
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Viktor Martunov
Вот это как,выйти на пять минут и сломаться до конца года? и зачем его было выпускать? хотели выиграть? кто мне пояснит ходы тренера.
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ECB
Здоровья Вячеславу !!!
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Celsius
Здоровья игроку. До зимнего перерыва осталось 5 туров, а к весне, даст бог, заживет.
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Vodichka_play
Здоровья!Грулёва надо беречь,важный игрок,может выйти перевернуть игру
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