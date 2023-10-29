Грулев из-за перелома выбыл до конца года. Форвард «Динамо» получил травму в матче с «Локо»
Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев выбыл на длительный срок из-за перелома.
Грулев получил перелом большеберцовой кости в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Локомотива» (0:0), в котором футболист вышел на замену на 88-й минуте.
По информации «СЭ», форвард «Динамо» выбыл до конца года.
В сезоне-2023/24 Грулев провел 15 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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