Станислав Магкеев не сыграет за «Локомотив» до конца 2023 года.

«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе.

Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие – поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», – сказал игрок « ».

Напомним, получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура Мир против «Сочи» (3:0) 8 мая 2023 года.

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