Магкеев не сыграет за «Локомотив» до конца 2023 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Станислав Магкеев Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Магкеев не сыграет за «Локомотив» до конца 2023 года.

«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе.

Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие – поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», – сказал игрок «Локомотива».

Напомним, Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:0) 8 мая 2023 года.

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19 комментариев

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error505
Когда набирает форму становится очень качественным защитником и опорником. Ждём во 2 половине!
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Андрей Серьёзнов
Здоровья❤💚 Надеюсь проведешь
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Кирилл Татаринцев
Мага надеюсь когда восстановиться будет играть с защите с Фассоном
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Diman Stekolshikov
Ответ тот самый Кадрус
Надеюсь тяжелые травмы будут впредь обходить его стороной, иначе рискует повторить путь своего земляка Дзагоева.
Было бы неплохо повторить путь Дзагоева, у него была отличная карьера
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Dmitry Orlov
Здоровья.
И чтобы это была последняя тяжёлая травма, а крестообразные больше не беспокоили.
+2
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тот самый Кадрус
Надеюсь тяжелые травмы будут впредь обходить его стороной, иначе рискует повторить путь своего земляка Дзагоева.
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Dmitry Orlov
Ответ Кирилл Татаринцев
Мага надеюсь когда восстановиться будет играть с защите с Фассоном
Морозов сейчас довольно хорош, не стоит его резко сажать в запас.
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Кирилл Татаринцев
Ответ Dmitry Orlov
Морозов сейчас довольно хорош, не стоит его резко сажать в запас.
ну он не совсем хорош бывает у него частенько приводы как с Зенитом из под него Кассьера забил
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Сергей
Здоровья тебе Стас, возвращайся в команду, ты нам нужен. Только не спеши, сначала восстановись по полной. Слушайся докторов
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Всё знаю
Конечно не сыграет.
Прошло только 6 месяцев.
А восстановление после крестов занимает 6-8 месяцев.
И смысла рисковать нет никакого. Иначе можно повторно сломаться.
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Diman Stekolshikov
Смысла нет по зиме возвращаться, будут сборы, наберет форму и покажет себя
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тот самый Кадрус
Ответ Diman Stekolshikov
Было бы неплохо повторить путь Дзагоева, у него была отличная карьера
В этом плане да, но чтобы травмы проходили его стороной.
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goleodor
Ответ Diman Stekolshikov
Так у Магкеева подобных привозов гораздо больше
А кому нибудь известен в мире хоть один защитник без привозов?
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Diman Stekolshikov
Ответ Novak
На обеих ногах кресты рвал. И так скоростью не отличался, а после таких травм с ней у всех хуже становится. Перспективы Магкеева туманные особенно с учётом явной склонности к полноте.
Весной все понятно будет после сборов, если не уровень, то можно расставаться
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Diman Stekolshikov
Ответ Кирилл Татаринцев
ну он не совсем хорош бывает у него частенько приводы как с Зенитом из под него Кассьера забил
Так у Магкеева подобных привозов гораздо больше
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Плацкарт Вагоныч
Эх, Стас! Оба раза порвал кресты, когда выходил на хороший уровень. Тяжело после такого вернуться и показывать хорошие результаты. Желаю не сломаться психологически...
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Novak
На обеих ногах кресты рвал. И так скоростью не отличался, а после таких травм с ней у всех хуже становится. Перспективы Магкеева туманные особенно с учётом явной склонности к полноте.
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