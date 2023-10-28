Тер Стеген о поражении в класико: «Реалу» не нужно много моментов, чтобы забить. Вновь это доказали»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген назвал разочарованием итог игры против «Реала».

«Барселона» уступила со счетом 1:2 в класико в матче 11-го тура Ла Лиги.

«Разочарование. Мы провели хороший матч, находились в хорошей форме. Такой команде, как «Реал» не нужно много моментов, чтобы забить. И они вновь это доказали.

Я не оцениваю футболисты команды соперника. Джуд Беллингем забил два гола и изменил игру «Реала», – сказал вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Стеген.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

68 комментариев

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Мадридито
Адекват этот немец
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Andrey Yaroslavtsev
Джуд очень, очень удачное приобретение Реала.
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JENNINGS
Какое же счастье, что у «Реала» есть Джуд, это просто неописуемо! Настоящий топ!💪🏴
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falkao2013
Уважительно прокомментировал, в отличие от большинства комментариев на данном сайте.
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xDe xDe
Не, ну к МАТШу претензий никаких. Первым голом ему в ворота просто баллистическую ракету запустили, а во втором расстреливали с метра. Естественно, Марку обидно.
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Aslll Smornov
У Беллингема чутьё лучше, чем у многих нападающих мира
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ZA.RMA
Ответ Роман
Наводит на мысль, а нужен ли Мбаппе.
Ну…будем объективны: Мадриду нужен качественный нападающий. Из вариантов пока только черепашка.

Поэтому, да - скорее всего нужен…
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Mikel Dominator Arteta
Сколько соплей по поводу судьи было от фанатиков мчк до матча, а по итогу он их тащил как мог, но всё равно Беллингем поставил на колени 🤣
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Sanjar Pulotov
всех адекватных болельщиков Барсы с победой Реала
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Zemanuha
Гави конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
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No Names
Ответ ScaryClown$
Гави лучший игрок матча,Биллингем 80 минут не было на поле.
Гави лучший зритель матча!
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Abdul Aziz
Ответ Zemanuha
Гави конечно пыль по сравнению с Беллингемом)
Разные игроки, разных функций
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VuNePonimaete
Ответ ScaryClown$
Гави лучший игрок матча,Биллингем 80 минут не было на поле.
Ассист Гави перед пушкой Бели и правда был прекрасен
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Kikilboka
В начале сезона была статья про тер Стегена, которая воспевала его как топ-вратаря. Я там даже комментарий писал, де всегда к тер Стегену со скепсисом относился, но благодаря статье понял, за что его хвалят.

Он безусловно очень классный. Ну вот не топ, и сегодняшний матч это продемонстрировал. Другое дело, что на его место и брать особо некого - нет доступных вратарей очевидно лучше тер Стегена. Вообще, есть некоторый кризис с топ-вратарями в мире
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falkao2013
Ответ VuNePonimaete
другого ответа и не ждал
Тогда зачем написал?)
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suck.my.babaduk
Ответ ScaryClown$
Гави лучший игрок матча,Биллингем 80 минут не было на поле.
счёт на табло
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JENNINGS
Ответ ScaryClown$
Гави лучший игрок матча,Биллингем 80 минут не было на поле.
Ну глядя на твой ник и аватар, странно, если бы ты написал по-другому как-то)
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VuNePonimaete
Ответ falkao2013
Уважительно прокомментировал, в отличие от большинства комментариев на данном сайте.
Будь объективен, большинство комментаторов гонит желчь именно с каталонской стороны. Что говорить, если даже руководство вашего клуба это делает
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f0rmoceft
Ответ Роман
Наводит на мысль, а нужен ли Мбаппе.
Нужен, на место Родриго
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Артём Поддубный
Тут Тер Штегентправ на 200 процентов. Хоть Анчелотти и не поставил игры Реалу, но засчет класса игроков и в частности супер таланта Джуда Беллингема Реал наказал Барселону.
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Dexter Morgan
Реал уничтожил Барселону. Браво.
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falkao2013
Ответ Иван Баланар
так ты к этому большинству и относишься 🤡
Есть функция на сайте,можно видеть историю комментариев)Не благодари)
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Mikel Dominator Arteta
Унизили путу
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Leon Petov
Представьте как Пепка сейчас пригорает, что упустил такого монстра как Джуд)
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Censormorum
Ответ Oleg
Если окажется стабилен, то мегаудачное приобретение.
Приобретение мега удачное даже если бы он показывал в два раза меньше от того, что демонстрирует сейчас.
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