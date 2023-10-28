Тер Стеген о поражении в класико: «Реалу» не нужно много моментов, чтобы забить. Вновь это доказали»

Марк-Андре тер Стеген назвал разочарованием итог игры против «Реала».

« » уступила со счетом 1:2 в класико в матче 11-го тура .

«Разочарование. Мы провели хороший матч, находились в хорошей форме. Такой команде, как «Реал» не нужно много моментов, чтобы забить. И они вновь это доказали.

Я не оцениваю футболисты команды соперника. Джуд Беллингем забил два гола и изменил игру « », – сказал вратарь каталонского клуба тер Стеген.

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