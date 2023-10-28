Тер Стеген о поражении в класико: «Реалу» не нужно много моментов, чтобы забить. Вновь это доказали»
Марк-Андре тер Стеген назвал разочарованием итог игры против «Реала».
«Барселона» уступила со счетом 1:2 в класико в матче 11-го тура Ла Лиги.
«Разочарование. Мы провели хороший матч, находились в хорошей форме. Такой команде, как «Реал» не нужно много моментов, чтобы забить. И они вновь это доказали.
Я не оцениваю футболисты команды соперника. Джуд Беллингем забил два гола и изменил игру «Реала», – сказал вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Стеген.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Поэтому, да - скорее всего нужен…
Он безусловно очень классный. Ну вот не топ, и сегодняшний матч это продемонстрировал. Другое дело, что на его место и брать особо некого - нет доступных вратарей очевидно лучше тер Стегена. Вообще, есть некоторый кризис с топ-вратарями в мире