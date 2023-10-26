«Мак Аллистер может выпятить задницу, и у него будет невозможно отобрать мяч. Не видел ничего подобного». Джонс о партнере по «Ливерпулю»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Алексис Мак Аллистер Кертис Джонс Футбол

Кертис Джонс рассказал, чему учится у партнеров по «Ливерпулю».

«Никогда раньше не видел чего-то подобного тому, как Мак Аллистер укрывает мяч. Он может принять его и сделать такую штуку, когда он немного выпячивает задницу – отобрать у него мяч становится невозможно. По своему опыту он знает, когда его будут прессинговать и в какую сторону надо двигаться.

Я могу поговорить о Мо [Салахе]. В игре бывают моменты, когда он особо ничего не делает, но потом идет и забивает. Он остается вовлеченным в игру. Вы можете подумать, что он не такой уж активный, но в его голове всегда одно и то же: «Я забью гол для команды».

Я учусь у всех парней. Я из таких людей. Я всегда буду стараться брать что-то из их игры и смотреть, как это сработает для меня», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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28 комментариев

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Гамаль Хайдаров
посмотри на игру Стерлинга и удивись еще сильнее
+34
0
+34
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Roman
Спортс, теряешь хватку. Надо было такой заголовок: «Мак Аллистер может выпятить задницу. Не видел ничего подобного». Джонс о партнере по «Ливерпулю»
+23
-1
+22
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Sergey Kuznetsov
Ответ Roman
Спортс, теряешь хватку. Надо было такой заголовок: «Мак Аллистер может выпятить задницу. Не видел ничего подобного». Джонс о партнере по «Ливерпулю»
"Когда Мак Аллистер выпячивает задницу, я не могу с этим ничего поделать!"
"Когда мне нужно удержать мяч - я всегда думаю о заднице Мак Аллистера!"
"Задница, Мак Аллистер и прессинг - рассказ юного скаузера!"
+14
-1
+13
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Итачи Учиха
Коронная фишка Азара. Странно, что он раньше не замечал подобного
+13
0
+13
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Spiker1606
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Биомеханоид
Месси примерно такой же.
Азар в свои лучшие годы ещё сильнее выпячивал зад и тем самым укрывал мяч
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Всеволод Бобров
Ответ Гамаль Хайдаров
посмотри на игру Стерлинга и удивись еще сильнее
у Стерлинга гиперлордоз просто запущенный)
+6
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Тухель
А Джонс против Азара играл? Про жопу Азара даже статьи писали и мемы постили, ну во времена Челси.
+4
-1
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FEZ10
Ответ Гамаль Хайдаров
посмотри на игру Стерлинга и удивись еще сильнее
😁он просто так задницу выпячивает
+2
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d335q0ur53
Ответ Плевал я
-Какая жопа - веди себя прилично - ладно, ладно. Но жопа какая © 😂😂😂😂
Саймон?)
+2
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Плевал я
-Какая жопа
- веди себя прилично
- ладно, ладно. Но жопа какая ©

😂😂😂😂
+2
0
+2
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Солдат сэра Алекса 2.0
низкий центр тяжести, вот и весь секрет
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S.Laposter
Ответ Итачи Учиха
Коронная фишка Азара. Странно, что он раньше не замечал подобного
Она от бургера выпячивалась) не в обиду Азару, игрок крутой был
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Vatikan
У него ж опыта больше!
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Sergey Kuznetsov
Ответ Гамаль Хайдаров
посмотри на игру Стерлинга и удивись еще сильнее
у него центр тяжести в районе кадыка) и он мне напоминает пришельцев из Людей в Черном, которые всегда пьют кофе)
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Биомеханоид
Месси примерно такой же.
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A.G
Ответ Sergey Kuznetsov
у него центр тяжести в районе кадыка) и он мне напоминает пришельцев из Людей в Черном, которые всегда пьют кофе)
в районе кадыка это наоборот же голова должна быть огромной.
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Ruslan-Spartakforever
Комментарий удален пользователем
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Плевал я
Ответ d335q0ur53
Саймон?)
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Антон Орехов
Ответ Биомеханоид
Мощные тылы важны вообще в футболе, расталкивать можно неплохо )). У кого-то из наших, отечественных футболистов тоже легендарный был, но забыл у кого. Читал как-то здесь. У Черенкова, что ли.
Рабочая сами знаете у кого )))
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Биомеханоид
Ответ Spiker1606
Азар в свои лучшие годы ещё сильнее выпячивал зад и тем самым укрывал мяч
Мощные тылы важны вообще в футболе, расталкивать можно неплохо )). У кого-то из наших, отечественных футболистов тоже легендарный был, но забыл у кого. Читал как-то здесь. У Черенкова, что ли.
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Sergey Kuznetsov
Ответ A.G
в районе кадыка это наоборот же голова должна быть огромной.
причём тут вообще размеры?)
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jzx8
Ответ Гамаль Хайдаров
посмотри на игру Стерлинга и удивись еще сильнее
Галлахер: "Стерлинг выпячивает задницу и вместо того, чтобы закрывать мяч, ложится на газон. Не видел ничего подобного"
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Мексиканская песня
немного выпячивает задницу

По своему опыту
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Stamford_greybeard
Он просто против АЗара видимо не играл
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Юрий Балышев
Адебайор выставлял локти,
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