«Мак Аллистер может выпятить задницу, и у него будет невозможно отобрать мяч. Не видел ничего подобного». Джонс о партнере по «Ливерпулю»

Кертис Джонс рассказал, чему учится у партнеров по «Ливерпулю».

«Никогда раньше не видел чего-то подобного тому, как Мак Аллистер укрывает мяч. Он может принять его и сделать такую штуку, когда он немного выпячивает задницу – отобрать у него мяч становится невозможно. По своему опыту он знает, когда его будут прессинговать и в какую сторону надо двигаться.

Я могу поговорить о Мо [Салахе]. В игре бывают моменты, когда он особо ничего не делает, но потом идет и забивает. Он остается вовлеченным в игру. Вы можете подумать, что он не такой уж активный, но в его голове всегда одно и то же: «Я забью гол для команды».

Я учусь у всех парней. Я из таких людей. Я всегда буду стараться брать что-то из их игры и смотреть, как это сработает для меня», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

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