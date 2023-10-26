«Мак Аллистер может выпятить задницу, и у него будет невозможно отобрать мяч. Не видел ничего подобного». Джонс о партнере по «Ливерпулю»
Кертис Джонс рассказал, чему учится у партнеров по «Ливерпулю».
«Никогда раньше не видел чего-то подобного тому, как Мак Аллистер укрывает мяч. Он может принять его и сделать такую штуку, когда он немного выпячивает задницу – отобрать у него мяч становится невозможно. По своему опыту он знает, когда его будут прессинговать и в какую сторону надо двигаться.
Я могу поговорить о Мо [Салахе]. В игре бывают моменты, когда он особо ничего не делает, но потом идет и забивает. Он остается вовлеченным в игру. Вы можете подумать, что он не такой уж активный, но в его голове всегда одно и то же: «Я забью гол для команды».
Я учусь у всех парней. Я из таких людей. Я всегда буду стараться брать что-то из их игры и смотреть, как это сработает для меня», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
"Когда мне нужно удержать мяч - я всегда думаю о заднице Мак Аллистера!"
"Задница, Мак Аллистер и прессинг - рассказ юного скаузера!"
- веди себя прилично
- ладно, ладно. Но жопа какая ©
😂😂😂😂
По своему опыту