У Дембеле 0 голов в 11 матчах за «ПСЖ» после перехода из «Барселоны»
Усман Дембеле ни разу не забил за «ПСЖ» в 11 матчах.
«ПСЖ» победил «Милан» (3:0) в игре третьего тура Лиги чемпионов.
Полузащитник Усман Дембеле провел матч в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте игры.
Таким образом, французский футболист не забил ни одного мяча за «ПСЖ» в 11 матчах после перехода из «Барселоны» с учетом Лиги 1 и Лиги чемпионов.
Отметим, что Дембеле забил «Милану», но его гол был отменен из-за фола Мануэля Угарте в атаке.
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Что с фанами Рональду не так?
Впрочем, спасибо ему за финал ЧМ, где он почти тайм играл против своих, пока его не догадались заменить.