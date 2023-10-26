У Дембеле 0 голов в 11 матчах за «ПСЖ» после перехода из «Барселоны»

Усман Дембеле ни разу не забил за «ПСЖ» в 11 матчах.

« » победил «Милан» (3:0) в игре третьего тура Лиги чемпионов.

Полузащитник Усман Дембеле провел матч в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте игры.

Таким образом, французский футболист не забил ни одного мяча за «ПСЖ» в 11 матчах после перехода из «Барселоны» с учетом Лиги 1 и .

Отметим, что Дембеле забил «Милану», но его гол был отменен из-за фола Мануэля Угарте в атаке.

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