У Дембеле 0 голов в 11 матчах за «ПСЖ» после перехода из «Барселоны»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле ни разу не забил за «ПСЖ» в 11 матчах.

«ПСЖ» победил «Милан» (3:0) в игре третьего тура Лиги чемпионов.

Полузащитник Усман Дембеле провел матч в стартовом составе, но был заменен на 71-й минуте игры.

Таким образом, французский футболист не забил ни одного мяча за «ПСЖ» в 11 матчах после перехода из «Барселоны» с учетом Лиги 1 и Лиги чемпионов.

Отметим, что Дембеле забил «Милану», но его гол был отменен из-за фола Мануэля Угарте в атаке.

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76 комментариев

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Подкат Мальдини
Ответ ljolik888
По барабану - это уже прочитанная книжка в истории Барселоны !
Все таки он максимум комикс
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Zed_patriot
Ответ ta-tosha
играет же топово, голы придут
Месси с 16+16 в чемпе - играл как пешеход... 🤡

Что с фанами Рональду не так?
+116
-34
+82
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ljolik888
По барабану - это уже прочитанная книжка в истории Барселоны !
+70
-12
+58
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Станислав Л
топ-игрок
+38
-7
+31
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Ansu Fati
Посмотрел несколько игр ПСЖ. Да этот хрусталь делает все, чтобы понравиться черепашке, отдает ему, даже если у себя позиция для удара в 5 раз лучше. Сразу видно кто его в ПСЖ привел на жирный контракт
+35
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+30
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fbd
Это с учетом ФИФЫ на плойке? А вообще главное его результативное действие, что он все еще не травмировался.
+26
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+22
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Имя Фамилия
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Бгг, дембеле не тянет одеяло, не ломает структуру и накручивает защитников (не по праздникам, когда после 5 потерь наконец-то удаётся прокинуть мяч мимо) - это точно про Дембеле? Или это опять нехватка галоперидола в организме, помноженная на ненависть к восьмикратному обладателю ЗМ?🤓
+25
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barca1899messi
Ответ Подкат Мальдини
С фанатами Роналду все так после небольшого спада в 38, он продолжает делать свое дело , забивая и за сборную и за клуб ,
да-да мы видели за сборную кому он забивает просто шикарным командам по-моему он забил Бразилии Италии Испании Франции и Германии нет Где что-то напутал
+25
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+16
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Zed_patriot
Ответ Дорох
Гюндоган >>Месси
Концентрау >>> Кринж
+24
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+14
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Caterina
Никогда не понимала надежд Хави на этого бестолоча. В пас он играет хреново, вообще кроме дриблинга и изредка удара у него ничего нет. Причем в самых важных матчах его немногие плюсы не работают, зато потерь и образов навалом.
Впрочем, спасибо ему за финал ЧМ, где он почти тайм играл против своих, пока его не догадались заменить.
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barca1899messi
Ответ Leon Petov
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Но он же всё-таки не Криштиану Роналду поэтому наверное ему даже левые не дают
+21
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134572784@vkontakte.ru
Ответ ta-tosha
играет же топово, голы придут
Дембеле топово играет ? Он практически все атаки запарывает, 4 из 5 атак которые идут через него, завершаться ничем
+9
-2
+7
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Iamliam
Скатертью дорожка ему и его агенту.
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Мужанов Дмитрий Александрович
А что они хотели? Дембеле за все годы в Барселоне по сути только пол года отыграл хорошо, остальное время или дурака валял, или был травмирован. Ну а много он и вовсе никогда не забивал.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Имя Фамилия
Да это точно про Дембеле. Классный игрок, один из лучших в ПСЖ. Не спроста ПСЖ вырос по всем показателям после ухода аргентинского балласта.
Чёт рост отрицательный получается, бгг. А насчёт «один из лучших» - ну да, на фоне экитиков и прочих дружков мбубы из парижских гетто выделяться смог бы даже гатагов🤓
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ta-tosha
играет же топово, голы придут
+25
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Бигног
Ответ Подкат Мальдини
Все таки он максимум комикс
Я бы даже сказал история болезни
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Bunyod Turgunov
Ответ Подкат Мальдини
Если б ему деньги и рекорды не были важны он б остался в Барселоне , а не доил клуб
Вы вообще-то в курсе почему он не остался в клубе? Он за год зарабатывал 50-60 млн евро, чтобы подписать новый контракт ему надо было урезать 50% процент от старого контракт (по правилам лиги меньше 50% нельзя) но и эти 25-30 млн евро Барселона не могла платить. Потому что в тот момент в команде было полный бардак.
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Bunyod Turgunov
Ответ Подкат Мальдини
После полуфинала ЛЧ ни один каталонец никогда не имеет право говорить про судейство , то ваше орево весь мир запомнил навсегда , никогда ни до ни после не было такого беспредела , хотя игра с ПСЖ тоже о многом говорит , если все же быть внимательным то можно увидеть что я абсолютно за другой клуб и к Роналду ровен, но не признавать его исключительность это глупо , доживаем когда Месси доживет до его возраста и посмотрим где Месси будет пить матэ через 2 годам
Месси может уйти на пенсию в 38 лет. Если ему рекорды и деньги были важнее то он пошёл в Аль Хиляль. Думаю вы в курсе сколько ему предлагали. Думаю данный момент Месси просто плевать на то что люди о нём говорят. Потому что он выиграл все возможные трофеи и восьмой ЗМ скоро получит. Поэтому пенсия очень близко для него
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Подкат Мальдини
Ответ Казбек Бимбасов
Комментарий удален модератором
Я какую связь имею с барсофанами?)))
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eyshon
Гуи в 17 лет, за 35 секунд во взрослом футболе уже забил больше.
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mpFreeman
Непонятно, чего за него так цеплялся Хави. Раздолбай, постоянно попадающий в какие-то скандалы. Лучше бы Фати давал в том сезоне больше времени на поле, авось тот бы и вернулся на свой уровень до травмы.
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barca1899messi
Барселона должна написать благодарственное письмо хозяину ПСЖ ведь кроме них никто не мог нас избавить от этого чуда
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Adrenaline Z
как хорошо что пучеглазого нет в Барселоне
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Zed_patriot
Ответ Имя Фамилия
Дембеле по факту участвует в каждом 2-м голе ПСЖ, и сегодняшний матч тому подтверждение.
А Месси не участвовал, лицемер? Почему ты постоянно ложишься под африканцами и не любишь белых людей? 🤔
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