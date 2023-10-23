Защитник «Крыльев» Горшков о ранних браках футболистов: «Много плюсов, сразу берешь на себя ответственность. Шататься по ресторанам после тренировок уже не будешь»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия девушки и спорт Спорт-Экспресс Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков назвал плюсы брака в молодом возрасте для футболиста.

– Почему многие футболисты рано женятся?

– Разве? По-моему, таких единицы. Это я в 20 расписался. Но ни капельки не жалею. Наоборот, тут много плюсов. Ты сразу берешь на себя дополнительную ответственность.

Уже не будешь после тренировок шататься по ресторанам – а молодые это любят. Когда у тебя семья, ты нужен дома. Я всегда стараюсь помочь жене, разгрузить ее немножко. Дочь на теннис отвожу, с малышом гуляю, – сказал защитник «Крыльев Советов».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
А потом жена без штанов при разводе оставит
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ефимов
Время покажет, брат)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
Какие все злющие, ужас. Чего он не так сказал? Есть и такие семьи, которые рано, но раз и навсегда. Сразу пацана загнобили, уже развод расписали и без штанов оставили. Фу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
Ну да, все деньги на попугаев будут уходить)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
А дальше делёжка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только Крылья
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жениться надо с умом, как Хакими. До 27-28 жениться тоже глупо, как и выходить замуж, но это не мне решать
это надо делать, когда готов. возраст тут не главное. можно и до 50 не "созреть"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий