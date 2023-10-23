Защитник «Крыльев» Горшков о ранних браках футболистов: «Много плюсов, сразу берешь на себя ответственность. Шататься по ресторанам после тренировок уже не будешь»
Юрий Горшков назвал плюсы брака в молодом возрасте для футболиста.
– Почему многие футболисты рано женятся?
– Разве? По-моему, таких единицы. Это я в 20 расписался. Но ни капельки не жалею. Наоборот, тут много плюсов. Ты сразу берешь на себя дополнительную ответственность.
Уже не будешь после тренировок шататься по ресторанам – а молодые это любят. Когда у тебя семья, ты нужен дома. Я всегда стараюсь помочь жене, разгрузить ее немножко. Дочь на теннис отвожу, с малышом гуляю, – сказал защитник «Крыльев Советов».
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