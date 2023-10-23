Каррагер о симуляциях травм головы в АПЛ: «Игроки падают после потери мяча в опасной ситуации, зная, что игру остановят. Они злоупотребляют этим, разрушая футбол»

Джейми Каррагер раскритиковал игроков АПЛ за излишние симуляции.

Согласно новым правилам , после столкновения игрок, получивший повреждение, должен провести вне поля 30 секунд после возобновления игры.

В матче АПЛ между « » и « » судья остановил матч после того, как упал на газон, взявшись за голову после потери мяча в единоборстве.

«С меня хватит. Игроки преувеличивают травмы головы. Судья может и не знать об этом, но он видел борьбу и знает, что все в порядке.

Это разрушает игру. Игроки падают, когда теряют мяч в опасной ситуации. Это пустяковое единоборство, полная ерунда.

Он знает, что игру придется остановить. Судья чувствует, что должен дать свисток. Это придумали, чтобы помочь игрокам, и теперь они злоупотребляют этим. Пять минут спустя с ним все было в порядке», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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