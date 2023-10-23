Каррагер о симуляциях травм головы в АПЛ: «Игроки падают после потери мяча в опасной ситуации, зная, что игру остановят. Они злоупотребляют этим, разрушая футбол»

Теги Джейми Каррагер Вест Хэм Астон Вилла премьер-лига Англия Николо Дзаньоло Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал игроков АПЛ за излишние симуляции.

Согласно новым правилам АПЛ, после столкновения игрок, получивший повреждение, должен провести вне поля 30 секунд после возобновления игры.

В матче АПЛ между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» судья остановил матч после того, как Николо Дзаньоло упал на газон, взявшись за голову после потери мяча в единоборстве.

«С меня хватит. Игроки преувеличивают травмы головы. Судья может и не знать об этом, но он видел борьбу и знает, что все в порядке.

Это разрушает игру. Игроки падают, когда теряют мяч в опасной ситуации. Это пустяковое единоборство, полная ерунда.

Он знает, что игру придется остановить. Судья чувствует, что должен дать свисток. Это придумали, чтобы помочь игрокам, и теперь они злоупотребляют этим. Пять минут спустя с ним все было в порядке», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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12 комментариев

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Гамаль Хайдаров
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а теперь капитан этой команды нытик Бруно)
+23
-5
+18
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Wekil Halylow
Ответ Гамаль Хайдаров
а теперь капитан этой команды нытик Бруно)
ахаххаээаа
+4
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kutavlik
Так карточки надо за симуляцию давать!!!! Ее на самом деле стало очень много - только что игрок валяется при смерти, а через минуту бежит, как олень!!!
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Marslan Akmataliev
Ответ Гамаль Хайдаров
кстати, последний футболист игравшего головой даже на земле это Фил Джонс)
Гави нередко такое исполняет
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Deleted
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Парень со двора Шмурнова
Добавьте этот пункт в список того, что можно проверять по ВАР, при отсутствии контакта с головой - прямое удаление за симуляцию и бан на пару матчей. Никаких аналогичных прецедентов возникать не будет.
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Тухель
Это такая игра. Раньше в этом были хороши всякие югославы и латиносы, но потом они начали играть в Испании, в Италии и уже нормальные игроки на это посмотрели и увидели от симуляций реальную выгоду и тоже начали повторять тоже самое. Потом в нулевых начали симулянты и в АПЛ приезжать и сейчас в АПЛ симулируют практически все.
Если игрока легонько схватили сзади за футболку перед штрафной соперника, а впереди еще несколько соперников, то 90% игроков АПЛ упадет как подкошенные и в этом нет ничего ужасного, просто это самое логичное действие в этой ситуации. Симуляция сейчас это норма.
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Гамаль Хайдаров
кстати, последний футболист игравшего головой даже на земле это Фил Джонс)
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Дмитрий Осипов
Джейми знает толк в жёсткости, но если бы в Ливерпуле случился бы свой Перхун (Эх, Серёжа, так жаль..), он бы не говорил так однозначно про подобные вещи.
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Carlton Palmer
Пусть в шлемах играют и никаких остановок
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Тухель
Ответ Deleted
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А то что главный симулянт АПЛ был до Нани Эвра не написал? Как бы, как молодой КР плакал и катался по газону этому и Неймар бы позавидовал. Может в последние годы в МЮ симуляций КР стало меньше, но они все равно были и в последних сезонах.
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Сергей Кайзер
Ответ Парень со двора Шмурнова
Добавьте этот пункт в список того, что можно проверять по ВАР, при отсутствии контакта с головой - прямое удаление за симуляцию и бан на пару матчей. Никаких аналогичных прецедентов возникать не будет.
жёлтой хватит
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Тухель
Ответ Carlton Palmer
Пусть в шлемах играют и никаких остановок
Ага, в хоккее или в американском футболе ведь ни у кого сотрясений мозга не было и никто от травм головы не умирал. Притом на каких нибудь угловых сразу по игрока 2-3 будут вырубаться играя в шлемах, так как пространства и так мало, а в шлемах столкновений будет еще больше.
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