Каррагер о симуляциях травм головы в АПЛ: «Игроки падают после потери мяча в опасной ситуации, зная, что игру остановят. Они злоупотребляют этим, разрушая футбол»
Джейми Каррагер раскритиковал игроков АПЛ за излишние симуляции.
Согласно новым правилам АПЛ, после столкновения игрок, получивший повреждение, должен провести вне поля 30 секунд после возобновления игры.
В матче АПЛ между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» судья остановил матч после того, как Николо Дзаньоло упал на газон, взявшись за голову после потери мяча в единоборстве.
«С меня хватит. Игроки преувеличивают травмы головы. Судья может и не знать об этом, но он видел борьбу и знает, что все в порядке.
Это разрушает игру. Игроки падают, когда теряют мяч в опасной ситуации. Это пустяковое единоборство, полная ерунда.
Он знает, что игру придется остановить. Судья чувствует, что должен дать свисток. Это придумали, чтобы помочь игрокам, и теперь они злоупотребляют этим. Пять минут спустя с ним все было в порядке», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
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Если игрока легонько схватили сзади за футболку перед штрафной соперника, а впереди еще несколько соперников, то 90% игроков АПЛ упадет как подкошенные и в этом нет ничего ужасного, просто это самое логичное действие в этой ситуации. Симуляция сейчас это норма.