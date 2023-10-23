Экс-судья Николаев об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Хулиганский поступок, заслуживает прямой красной. Есть умысел, движение – пусть и через плечо»

Алексей Николаев заявил, что Амар Рахманович заслужил удаление за удар Клаудиньо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – « » (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать карточку, ВАР согласился с его решением.

«Хулиганский поступок, который, на мой взгляд, заслуживал прямой красной карточки. Там есть умысел, есть движение – пусть и через плечо, но он попадает в лицо игроку «Зенита».

На мой взгляд, в этой ситуации нужно было позвать арбитра к монитору, чтобы показать красную карточку», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline