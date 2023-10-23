Экс-судья Николаев об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Хулиганский поступок, заслуживает прямой красной. Есть умысел, движение – пусть и через плечо»
Алексей Николаев заявил, что Амар Рахманович заслужил удаление за удар Клаудиньо.
Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.
«Хулиганский поступок, который, на мой взгляд, заслуживал прямой красной карточки. Там есть умысел, есть движение – пусть и через плечо, но он попадает в лицо игроку «Зенита».
На мой взгляд, в этой ситуации нужно было позвать арбитра к монитору, чтобы показать красную карточку», – сказал экс-арбитр ФИФА.
Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
А по поводу красной Ежову за удар прямой ногой в Мантуана г—н Николаев высказаться не хочет?
Но, заметьте, без таких персонажей иногда скучно.😇
Вот он, в очередной раз, снова "нарвался" на нестыковку. "Крылья" под патронажем Газпрома (его утверждение), а их состав дербанят так, что от старта практически никого не осталось.😇