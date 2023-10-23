Экс-судья Николаев об ударе Рахмановича в лицо Клаудиньо: «Хулиганский поступок, заслуживает прямой красной. Есть умысел, движение – пусть и через плечо»

Теги Зенит Крылья Советов судьи Алексей Николаев видеоповторы Артем Чистяков Амар Рахманович Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Алексей Николаев заявил, что Амар Рахманович заслужил удаление за удар Клаудиньо.

Эпизод произошел в первом тайме матча Мир РПЛ «Зенит» – «Крылья Советов» (3:1). На 41-й минуте Рахманович выставил локоть и ударил хавбека «Зенита» локтем в лицо уже после того, как Клаудиньо отдал пас. Арбитр Артем Чистяков не стал показывать Рахмановичу карточку, ВАР согласился с его решением.

«Хулиганский поступок, который, на мой взгляд, заслуживал прямой красной карточки. Там есть умысел, есть движение – пусть и через плечо, но он попадает в лицо игроку «Зенита».

На мой взгляд, в этой ситуации нужно было позвать арбитра к монитору, чтобы показать красную карточку», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Клаудиньо врезали локтем по лицу – на красную? Он тут же завелся, а от судей игнор

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24 комментария

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Егор Крид58
какая ещё красная? вот если бы он так игроку Спартака ударил - то понятно что красная!( + ещё неделю унижали бы КС в соц сетях) ну Зениту? вы там совсем?
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Vićtor Diaź
Да какие тут обсуждения вообще? Только неадекватный человек здесь не увидит красную. Также как и при фоле Маркова.
А по поводу красной Ежову за удар прямой ногой в Мантуана г—н Николаев высказаться не хочет?
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Александр Жердин
Ответ Ксяоми Ноутов
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И что? А какое наказание было Фернандо, когда он ногой въехал в голову Дриусси? Москалёв вообще продолжил игру. Будем теперь вспоминать, когда кого сломали? Разговор про конкретный матч и конкретный момент.
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Дмитрий9779
Чистейшая КК,здесь и обсуждать нечего...ну если ты не Журавель-Быстров.
+9
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mihail.gvozdev2020
Все всё прекрасно видели , и в матче СПАРТАК -- НН , и ЗЕНИТ --- КС. Всё остальное --- отмазки. Подковёрные игры продолжаются.
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+8
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Илнур Кара
Ответ Wiley Fox
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а каким образом ты понял что Самара сдала матч ? есть какие нибудь доводы ?
+8
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Александр Жердин
Да кому вы нужны Wiley Fox ? Вас размотали на вашей же Открывашке, а ты всё заговоры ищешь.
+8
-1
+7
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Дмитрий9779
Ответ Алар
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Хватит смотреть футбол по кнопочному телефону,не увидеть явный удар в челюсть может только чел в розовых очках.
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Виноватый
Рахманович, если за ним понаблюдать в каждом матче, довольно-таки грязненький игрок. Еще в недавнем матче с ЦСКА он спровоцировал Рошу на КК, хотя сам знатно лупил его
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Виктор
Ответ Ксяоми Ноутов
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Дикань лох. Не умеешь группироваться - не лезь головой в ноги нападающему.
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suwor
Ответ Илнур Кара
а каким образом ты понял что Самара сдала матч ? есть какие нибудь доводы ?
Нет у него никаких ни фактов, ни доводов! Его уже отправляли в "баньку" на "пропарку", но видимо одного сеанса оказалось недостаточно. Ему везде мерещатся заговоры, бандиты, обоймы и происки Газпрома. 😂
Но, заметьте, без таких персонажей иногда скучно.😇
Вот он, в очередной раз, снова "нарвался" на нестыковку. "Крылья" под патронажем Газпрома (его утверждение), а их состав дербанят так, что от старта практически никого не осталось.😇
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Александр Жердин
Да кому вы нужны Wiley Fox ? Вас размотали на вашей же Открывашке, а ты всё заговоры ищешь.
Он повёрнут на теме каких-то шишкановских.
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Александр Жердин
Ответ Vićtor Diaź
Да какие тут обсуждения вообще? Только неадекватный человек здесь не увидит красную. Также как и при фоле Маркова. А по поводу красной Ежову за удар прямой ногой в Мантуана г—н Николаев высказаться не хочет?
Это вы про судью на ВАРе? Допускаю, что Чистяков мог и не увидеть, хотя это было сложно, он находился рядом.
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alex-nicky
Ответ Wiley Fox
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А что, Кержаков за Диканем по полю бегал? Или все-таки Дикань прыгал в ноги? Похоже что ромб - очень кривая геометрическая фигура.
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