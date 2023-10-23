Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Куву», «Аль-Хилаль» Малкома против «Мумбаи»

«Аль-Иттихад» примет иракскую «Аль-Куву» в 3-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник « » Малкома сыграет дома с индийским « ».

Во вторник « » Криштиану Роналду встретится на своем поле с катарским « ».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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