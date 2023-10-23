Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Куву», «Аль-Хилаль» Малкома против «Мумбаи»

Теги результаты Лига чемпионов Азии Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Духайль Аль-Иттихад Джидда Мумбаи Сити Аль-Кува Аль-Джавия Футбол

«Аль-Иттихад» примет иракскую «Аль-Куву» в 3-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с индийским «Мумбаи Сити».

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на своем поле с катарским «Аль-Духайлем».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

3-й тур

Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия – Аль-Кува Аль-Джавия Ирак
Дата проведения
23 октября, 19.00, «King Abdullah Sports City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Мумбаи Сити Индия
Дата проведения
23 октября, 21.00, «King Fahd International Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Аль-Духайль Катар
Дата проведения
24 октября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Zed_patriot
Аль-Духаил верим 🙏
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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