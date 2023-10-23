Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Куву», «Аль-Хилаль» Малкома против «Мумбаи»
«Аль-Иттихад» примет иракскую «Аль-Куву» в 3-м туре Лиги чемпионов Азии.
Также в понедельник «Аль-Хилаль» Малкома сыграет дома с индийским «Мумбаи Сити».
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на своем поле с катарским «Аль-Духайлем».
Лига чемпионов Азии
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 23 октября, 19.00, «King Abdullah Sports City»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.00, «King Fahd International Stadium»
- Дата проведения
- 24 октября, 21.00, «King Saud University Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Лиги чемпионов Азии
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