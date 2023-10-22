Лилиан Тюрам: «Винисиуса оскорбляют в Испании, потому что он чернокожий. Ситуация изменилась, когда белый Анчелотти за него заступился»

Лилиан Тюрам высказался о расизме в отношении Винисиуса в Испании.

«Футбольный мир должен сказать тем, кто подвергся расизму, что их поддержат.

регулярно оскорбляют в Испании, потому что он чернокожий.

Но ситуация изменилась, когда белый заступился за игрока и заявил, что это должно прекратиться», – сказал бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам в интервью Le Monde.

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