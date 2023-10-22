Лилиан Тюрам: «Винисиуса оскорбляют в Испании, потому что он чернокожий. Ситуация изменилась, когда белый Анчелотти за него заступился»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Лилиан Тюрам Винисиус Ла Лига Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Лилиан Тюрам высказался о расизме в отношении Винисиуса в Испании.

«Футбольный мир должен сказать тем, кто подвергся расизму, что их поддержат.

Винисиуса регулярно оскорбляют в Испании, потому что он чернокожий.

Но ситуация изменилась, когда белый Карло Анчелотти заступился за игрока и заявил, что это должно прекратиться», – сказал бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам в интервью Le Monde.

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22 комментария

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igls54
Вини оскорбляют, потому что он больной на голову. А вовсе не по причине цвета
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RUSLAN USMANKULYYEW
потому что он провокатор
+16
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suka1989
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
потому что он провокатор
Мерзкий провокатор
+13
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Рашпель793
В Реале половина команды из чёрных, но оскорбляют именно Вини и именно из-за цвета кожи. Да-да.
+6
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Фран
У Тюрама фляга свистит конкретно. В мире сейчас, мягко говоря, не очень спокойно, тут реальные проблемы и противоречия не могут решить, а этот лезет куда-то с выдуманными.
+5
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Гамарджоба Генацвале
Играет полно чернокожих, но оскорбляют только его,но до Винисиуса до сих пор не дойдет почему так происходит.
+3
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madaev
А че Анчелотти белым назвал ? Расист
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Tristan...
Всё не так. В прошлом сезоне независимые сливочные диванные короли выяснили, что Винисиуса оскорбляют из за зависти, типа он лучший тёмнокожий игрок в истории Примеры
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Алекс 777
Ответ igls54
Вини оскорбляют, потому что он больной на голову. А вовсе не по причине цвета
энет, потому что он чернее остальных. таких черных нет юольше в испании
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гилберт
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
потому что он провокатор
Видимо есть еще черный Карло Анчелотти и он почему то за Винисиуса не заступается.
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Alexandr Petrov
Ответ madaev
А че Анчелотти белым назвал ? Расист
так быть белым - не унижение
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V S
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
потому что он провокатор
сам себе режисер.SS.
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Ихарь Окенфэйлов
В Реале негров больше чем в Африке, а отдувается за всех один. Может всё таки с ним что то не так?
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NVFR
Тюрам как будто обсуждает шахматные фигуры на доске. Белый слон, чёрный конь.
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zuma
он стебёт?! Большой белый папа Карло заступился за паренька негритенка 😲
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Kirkorofff
При чём здесь его расцветка? Он больной просто.
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человек-муравей человек-физрук
а чего Винисиус то белый на фотке? он такого не простит
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человек-муравей человек-физрук
Тюрам был таким умным защитником. а сейчас то чего понесло. избирается куда то?
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Pertinax Gandi
А итальянцы они вообще как - белыми там считаются? Я просто не в курсе. В США например латиносы не считаются белыми, это тоже "цветные". Про итальянцев не знаю.
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ApXuMaHqPuT
Получается, все белые должны заступиться за Винни! А кто не заступится - тот расист! Ай да Лилиан, ай да...😀
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Bring Me The Horizon
Надо всех этих винисиусов и Тюрамов вывезти на остров. Изолировать от общества.
Достали уже со своим нытьем
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Andrei Stratu
чего, ахаххахахахахах
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