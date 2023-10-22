Лофтус-Чик о «Милане»: «Мы чувствуем себя сильнейшей командой Италии. Хочу выиграть скудетто»

Рубен Лофтус-Чик хочет выиграть скудетто вместе с «Миланом».

Клуб набрал 21 очко в 8 играх Серии А в этом сезоне и занимает текущее 2-е место в таблице, опережая идущий первым « » по потерянным очкам.

Сегодня «россонери» сыграют с «Ювентусом» в матче 9-го тура.

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«Мы чувствуем себя сильнейшей командой Италии, но все решится в конце сезона. Я хочу выиграть скудетто с «Миланом».

О поражении в дерби от «Интера» (1:5)

«Иногда бывает плохой день, и ты не можешь объяснить, почему это произошло. Но мы сумели оставить тот матч позади», – сказал английский полузащитник.

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