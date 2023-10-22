Лофтус-Чик о «Милане»: «Мы чувствуем себя сильнейшей командой Италии. Хочу выиграть скудетто»
Рубен Лофтус-Чик хочет выиграть скудетто вместе с «Миланом».
Клуб набрал 21 очко в 8 играх Серии А в этом сезоне и занимает текущее 2-е место в таблице, опережая идущий первым «Интер» по потерянным очкам.
Сегодня «россонери» сыграют с «Ювентусом» в матче 9-го тура.
О «Милане»
«Мы чувствуем себя сильнейшей командой Италии, но все решится в конце сезона. Я хочу выиграть скудетто с «Миланом».
О поражении в дерби от «Интера» (1:5)
«Иногда бывает плохой день, и ты не можешь объяснить, почему это произошло. Но мы сумели оставить тот матч позади», – сказал английский полузащитник.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Опрос
«Милан»2.30
Будет ничья3.30
«Ювентус»3.35
Я правда не помню, когда у нас выходила вся основа в таких матчах.
И у нас минус ДВА вратаря)))
Ну посмотрим, * у л и ныть, надо играть !