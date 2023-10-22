Лофтус-Чик о «Милане»: «Мы чувствуем себя сильнейшей командой Италии. Хочу выиграть скудетто»

Теги Интер Милан серия А Италия Рубен Лофтус-Чик Футбол

Рубен Лофтус-Чик хочет выиграть скудетто вместе с «Миланом».

Клуб набрал 21 очко в 8 играх Серии А в этом сезоне и занимает текущее 2-е место в таблице, опережая идущий первым «Интер» по потерянным очкам.

Сегодня «россонери» сыграют с «Ювентусом» в матче 9-го тура. 

О «Милане»

«Мы чувствуем себя сильнейшей командой Италии, но все решится в конце сезона. Я хочу выиграть скудетто с «Миланом». 

О поражении в дерби от «Интера» (1:5)

«Иногда бывает плохой день, и ты не можешь объяснить, почему это произошло. Но мы сумели оставить тот матч позади», – сказал английский полузащитник. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Опрос

«Милан» против «Ювентуса» в Серии А. Кто победит?
5101 голос
«Милан»
2.30 Милан
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз!
Получить 2000₽
Будет ничья
3.30 серия А Италия
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз!
Получить 2000₽
«Ювентус»
3.35 Ювентус
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей за верный прогноз!
Получить 2000₽
Реклама 18+

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Обычно такие интервью перед большим матчем ничем хорошим не заканчиваются. Вообще очень жаль, что в таком противостояние Милана и Ювентуса сегодня сыграют далеко не все сильнейшие. Слишком много травм, дисквалификаций с обеих сторон.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Papa Paolo
Жаль только то, что последние три года Милан ни разу не подходил к топ матчам с Юве и Интером в оптимальном составе.

Я правда не помню, когда у нас выходила вся основа в таких матчах.

И у нас минус ДВА вратаря)))

Ну посмотрим, * у л и ныть, надо играть !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий