Вильям Галлас: «Хавертц в «Арсенале» – ошибка. Он не впечатляет. Когда берешь форварда за 60 млн фунтов, ждешь хотя бы 15 голов за сезон»

Теги Вильям Галлас премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Вильям Галлас недоволен игрой Кая Хавертца в «Арсенале».

Полузащитник, иногда выходящий на позиции форварда, забил один гол в восьми матчах текущего сезона АПЛ.

«Меня не впечатляет Кай Хавертц. Он еще ничего не показал с тех пор, как перешел в «Арсенал».

Он способен забивать, но сделал это лишь тогда, когда Мартин Эдегор позволил ему пробить пенальти. Хавертц еще ничего не сделал.

В целом не думаю, что Кая вообще стоило подписывать. Считаю, что это ошибка. Если подписываешь нападающего за 60 миллионов фунтов, то ожидаешь от него хотя бы 15 голов за сезон! И я не думаю, что это произойдет.

У «Арсенала» нет времени! Сезон может быть долгим, но результаты клубам нужны здесь и сейчас. Хавертц играл в «Челси» три года и хорошо знает АПЛ.

Возможно, потребуется время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне. Игрокам нужно быстрее адаптироваться – у команды нет времени», – сказал бывший футболист «Арсенала» Вильям Галлас.

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32 комментария

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Kulagin_m
Ответ Tahir Turk
Ну какой хаверц форвард? Из него нападающий как из гризмана
Гризман за сезон по 15 кладет. Еще и партнерам регулярно раздает
+20
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Adamdfdgds
Похоже эти бывшие футболисты и "эксперты" никогда не поймут, что Хавертца не брали как нападающего
+23
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+19
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savik-A.M.
Хавертц ни разу не нападающий
+12
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+12
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nikitaplotnikov@mail.ru
А когда берешь не форварда, не ждешь. Все логично
+9
-1
+8
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Tahir Turk
Ответ Kulagin_m
Гризман за сезон по 15 кладет. Еще и партнерам регулярно раздает
Да, но он не нападающий! В этом и проблема, не понимаю почему из Хаверца пытаются лепить девятку, он игрок подыгрыша, типо Собослая
+3
0
+3
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Tahir Turk
Ну какой хаверц форвард? Из него нападающий как из гризмана
+5
-3
+2
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Фёдор Кузнецов
10 дней назад он восхвалял Мудрика
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kutavlik
Футбол уже давно сошел с ума, не стоят многие футболисты тех денег, которые за них платят. В данном случае ценник завышен в разы!!!
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*MVP*
Ответ Adamdfdgds
Похоже эти бывшие футболисты и "эксперты" никогда не поймут, что Хавертца не брали как нападающего
так он и как АПЗ плох, разве нет?
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*ChelseaSmile*
он в Челси стабильно столько не клал
это бревно немецкое только мяч терять и умеет
арсенал же должен был видеть, за что бабло отстегивает
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Billy_Shears
Не Вильяму нашему Галласу рассуждать об ошибках..
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S. A.
Галлас, походу, только матч за Суперкубок смотрел. Потому что Кай нападающего играл только там
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CTPEKO3ETC
15 голевых будет хорошо, но это точно не про Кая
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huntoil11
Ну Хавертц не форварда то играет в основном в Арсенале. Но он , что впереди никакой ( и никаким форвардом он и в Челси был, когда его туда ставили) , что в полузащите он ниочем абсолютно. Я реально не понимаю зачем он Арсеналу. Он не обостряет почти ничего, играет шаблонно очень, креатива минимум. Пока что действительно выглядит , как самый провальный трансфер сезона в апл, вместе с итальянцами Тонали и Заньйоло.
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Cruel Snake
Хавертц в АПЛ, это ошибка
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Dmitry Orlov
Чего ж тогда надо ждать от Мудрика, купленного ещё дороже...
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Свирепый Баск
Ммм вот это поддержал так поддержал
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Очки Дани Алвеса
Да это дурь какая-то. Я не понимаю, почему Хаверца сначала в Челси все форвардом считали, потом Артета решил поиграть в выдумщика. Ну не нападающий он. Он всё футбольное взросление провел в полузащите, зачем вдруг форвардом?
Никто же не говорит, что Эдегор мало забивает.
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Kulagin_m
Ответ Tahir Turk
Да, но он не нападающий! В этом и проблема, не понимаю почему из Хаверца пытаются лепить девятку, он игрок подыгрыша, типо Собослая
Сабослаи изначально вингер )))
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Tahir Turk
Ответ Kulagin_m
Сабослаи изначально вингер )))
Ну, я бы поспорил, за Венгрию он почти всегда апз был
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Artuom Batishev
Ответ Tahir Turk
Да, но он не нападающий! В этом и проблема, не понимаю почему из Хаверца пытаются лепить девятку, он игрок подыгрыша, типо Собослая
Почему Гризман не нападающий? Он нападающий второй волны, тоесть форвард, который действует из глубины. Нападающие это не только игроки на острии😉
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Е.Р.
Зато на ТМ ему стоимость подняли)) За что, спрашивается?)
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kaka10
Ответ Adamdfdgds
Похоже эти бывшие футболисты и "эксперты" никогда не поймут, что Хавертца не брали как нападающего
почему Hamburg это Гамбург, а Havertz это не Гаверц?
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Artuom Batishev
Ответ Очки Дани Алвеса
Да это дурь какая-то. Я не понимаю, почему Хаверца сначала в Челси все форвардом считали, потом Артета решил поиграть в выдумщика. Ну не нападающий он. Он всё футбольное взросление провел в полузащите, зачем вдруг форвардом? Никто же не говорит, что Эдегор мало забивает.
В прошлом сезоне Эдегор как раз таки не мало забил 😉
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Hi Hi
Ответ Очки Дани Алвеса
Да это дурь какая-то. Я не понимаю, почему Хаверца сначала в Челси все форвардом считали, потом Артета решил поиграть в выдумщика. Ну не нападающий он. Он всё футбольное взросление провел в полузащите, зачем вдруг форвардом? Никто же не говорит, что Эдегор мало забивает.
Эдегор стабильные 15+ голов за сезон
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S. A.
Ответ Artuom Batishev
Кай и как полузащитник в данный момент никакой... 😏
Это да, но здесь речь не об этом
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