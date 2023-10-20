Вильям Галлас: «Хавертц в «Арсенале» – ошибка. Он не впечатляет. Когда берешь форварда за 60 млн фунтов, ждешь хотя бы 15 голов за сезон»

Вильям Галлас недоволен игрой Кая Хавертца в «Арсенале».

Полузащитник, иногда выходящий на позиции форварда, забил один гол в восьми матчах текущего сезона АПЛ.

«Меня не впечатляет . Он еще ничего не показал с тех пор, как перешел в «Арсенал».

Он способен забивать, но сделал это лишь тогда, когда Мартин Эдегор позволил ему пробить пенальти. Хавертц еще ничего не сделал.

В целом не думаю, что Кая вообще стоило подписывать. Считаю, что это ошибка. Если подписываешь нападающего за 60 миллионов фунтов, то ожидаешь от него хотя бы 15 голов за сезон! И я не думаю, что это произойдет.

У «Арсенала» нет времени! Сезон может быть долгим, но результаты клубам нужны здесь и сейчас. Хавертц играл в «Челси» три года и хорошо знает .

Возможно, потребуется время, чтобы освоиться в новой команде, но он уже жил в Лондоне. Игрокам нужно быстрее адаптироваться – у команды нет времени», – сказал бывший футболист « » .

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