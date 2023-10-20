Матч России против Египта с Салахом сорвался. Вместо них сыграли с Кенией
У сборной России сорвался матч против Египта с Мо Салахом в составе.
Как пишет «РБ Спорт», у сборной России была договоренность о проведении товарищеского матча против Египта.
Игра должна была состояться 16 октября в Абу-Даби, обе сборные должны были привезти основные составы. В частности, за сборную Египта должен был сыграть вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Однако в последний момент игра сорвалась.
В итоге 16 октября Россия сыграла против Кении (2:2) в Турции, а Египет в Абу-Даби встретился с Алжиром (1:1).
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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