«МЮ» хочет подписать Димарко зимой. «Интер» потребует 50 млн фунтов за защитника (TEAMtalk)

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Федерико Димарко.

Как сообщает TEAMtalk, манкунианцы планируют приобрести 25-летнего левого защитника « » и сборной Италии в январе.

По данным источника, за также следят «Реал» и «Наполи», но миланский клуб не горит желанием продавать игрока и хочет подписать с ним новый контракт с увеличением зарплаты с 3 до 5 млн фунтов в год.

При этом «Интер» все же согласится отпустить Димарко не менее чем за 50 млн фунтов, но в окружении футболиста опасаются, что « » не захочет платить такие деньги.

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