«МЮ» хочет подписать Димарко зимой. «Интер» потребует 50 млн фунтов за защитника (TEAMtalk)

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Димарко Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Федерико Димарко.

Как сообщает TEAMtalk, манкунианцы планируют приобрести 25-летнего левого защитника «Интера» и сборной Италии в январе.

По данным источника, за Димарко также следят «Реал» и «Наполи», но миланский клуб не горит желанием продавать игрока и хочет подписать с ним новый контракт с увеличением зарплаты с 3 до 5 млн фунтов в год.

При этом «Интер» все же согласится отпустить Димарко не менее чем за 50 млн фунтов, но в окружении футболиста опасаются, что «МЮ» не захочет платить такие деньги.

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18 комментариев

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Alexander Zubkov
Это тот, которого вычислили, что он гей в Интере? Оперативно работают радужные дьяволы😁
+19
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13ыйРычагЛапорты
С такой трансферной политикой МЮ, мне кажется что гей не в Интере, а у них. И причём не один.
+8
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+7
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Red devi1
Ответ Егор Трушников
Зачем в команде 4 левых защитника?) Шоу, Маласия, Регилон есть уже. Далот тоже может слева подстраховать
Регилон уйдёт зимой обратно, если Далота считать левым защитником, то справа страховки вообще нет. Шоу и маласия травматичны и Димарко в целом широкого спектра игрок
+4
-1
+3
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Opelrus
Ответ Alexander Zubkov
Это тот, которого вычислили, что он гей в Интере? Оперативно работают радужные дьяволы😁
https://vk.com/photo-37400067_457345134?access_key=0a7182aef8046e6efa

Это ты про него?
+3
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8ndre
после Англия-Италия я сомневаюсь что он норм, быстрый фланговые игроки из него мурзилку сделали
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Inter93
Ответ ranelgee
Комментарий удален модератором
Димарко неплох достаточно,как и Онана...всё зависит не только от них,но и от того,какая атмосфера в команде и подход к тренировкам,да много моментов.
Немного в сторону...
- Вы себя представьте,когда вы на работу приходите,вроде как зарекомендовали себя с положительной стороны (придя из другой организации) как ответственный работник,но что-то пошло не так...коллектив + начальство,может оплата труда и т.д.множество подводных камней может оказаться,о которых не думали и не мечтали...

Эти два футболиста непросто оказались в финале ЛЧ,как и остальные игроки команды,поэтому зря критику только наводите.
Индивидуальное мастерство этих игроков очень даже хорошее!
Возможно не тот клуб у Онаны,где бы мог и хотел себя раскрыть,иногда переходы игроков не только от них зависят...

А касаемо Димарко,я думаю пока слухи все это.Интер вряд-ли решит расстаться с игроком в зимнее трансферное окно,в самом разгаре сезона.
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Любезный Коссутий
ну да, третьим будет. конечно верим.
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Егор Трушников
Зачем в команде 4 левых защитника?) Шоу, Маласия, Регилон есть уже. Далот тоже может слева подстраховать
+2
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Vezdexodof
Я х.з.?
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ranelgee
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Will Turner
что то все опять подзабыли как нахваливали его в прошлом розыгрыше лч
а как только связывают с мю - то продавать не думая
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Ronaldinho Gaúcho
50 лямов, гроши за такого защитника
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QWertY
Ответ Opelrus
https://vk.com/photo-37400067_457345134?access_key=0a7182aef8046e6efa Это ты про него?
скорее про этого, пхпхп
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a98c9357d0a914799683ab5205cd640e7b91bf4-9233044-images-thumbs&n=13
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фк кабинет
Ответ 13ыйРычагЛапорты
С такой трансферной политикой МЮ, мне кажется что гей не в Интере, а у них. И причём не один.
Рыжий и лысый
+1
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тренер с района
Ответ Егор Трушников
Зачем в команде 4 левых защитника?) Шоу, Маласия, Регилон есть уже. Далот тоже может слева подстраховать
Да не это утка точно , он же не где не работал с 10хагом. Просто агент пользуется МЮ хотят наверное новый контракт выбить
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seppblatter@mail.ru
Ответ Red devi1
Регилон уйдёт зимой обратно, если Далота считать левым защитником, то справа страховки вообще нет. Шоу и маласия травматичны и Димарко в целом широкого спектра игрок
Дармиан 2.0
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Vezdexodof
Ответ Любезный Коссутий
ну да, третьим будет. конечно верим.
Хто это )
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Е.Р.
Продавать не думая.
Вместо него Костича или Гримальдо, которого можно было взять бесплатно, но зачем-то взяли Карлоса.
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