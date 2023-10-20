«МЮ» хочет подписать Димарко зимой. «Интер» потребует 50 млн фунтов за защитника (TEAMtalk)
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Федерико Димарко.
Как сообщает TEAMtalk, манкунианцы планируют приобрести 25-летнего левого защитника «Интера» и сборной Италии в январе.
По данным источника, за Димарко также следят «Реал» и «Наполи», но миланский клуб не горит желанием продавать игрока и хочет подписать с ним новый контракт с увеличением зарплаты с 3 до 5 млн фунтов в год.
При этом «Интер» все же согласится отпустить Димарко не менее чем за 50 млн фунтов, но в окружении футболиста опасаются, что «МЮ» не захочет платить такие деньги.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Это ты про него?
Немного в сторону...
- Вы себя представьте,когда вы на работу приходите,вроде как зарекомендовали себя с положительной стороны (придя из другой организации) как ответственный работник,но что-то пошло не так...коллектив + начальство,может оплата труда и т.д.множество подводных камней может оказаться,о которых не думали и не мечтали...
Эти два футболиста непросто оказались в финале ЛЧ,как и остальные игроки команды,поэтому зря критику только наводите.
Индивидуальное мастерство этих игроков очень даже хорошее!
Возможно не тот клуб у Онаны,где бы мог и хотел себя раскрыть,иногда переходы игроков не только от них зависят...
А касаемо Димарко,я думаю пока слухи все это.Интер вряд-ли решит расстаться с игроком в зимнее трансферное окно,в самом разгаре сезона.
а как только связывают с мю - то продавать не думая
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a98c9357d0a914799683ab5205cd640e7b91bf4-9233044-images-thumbs&n=13
Вместо него Костича или Гримальдо, которого можно было взять бесплатно, но зачем-то взяли Карлоса.