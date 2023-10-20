Михаил Кержаков: «Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Но если зовут в топ-5, то да»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия высшая лига Бельгия Далер Кузяев Футбол

Михаил Кержаков высказался о том, стоит ли российским игрокам уезжать в Европу.

– Как отнеслись к призыву Карпина к российским игрокам уходить в Европу?

– Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут. Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Это мое мнение. Но если зовут в топ-5 – если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да.

– Поняли Кузяева, перешедшего во французский «Гавр»?

– Да. Мы говорим про приоритеты. Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое – он выбивает себе контракт, все с ним понятно. Раньше что-то не срасталось.

Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все, – сказал вратарь «Зенита».

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13 комментариев

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Никита Аксанов
Кержаков сказал очевидную вещь: у каждого свои приоритеты. Уходить в чемпионат Бельгии из Зенита и правда есть смысл разве что молодым футболистам. Ну или если очень хочется жить/играть в Европе. А в топ-5 – это уже другой разговор и желающих попасть туда намного больше.
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mancity111
Ответ WelcomeBackPURE
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Михаила бы точно позвали. Если бы хотел. Лунев сидел на скамейке в Байере. Думаете в той же роли Кержаков бы никому не пригодился ?
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Никита Аксанов
Ответ Великий Алонсо
Действительно, зачем куда-то уходить, если и в Зените прекрасно платят? А как вратарь Кержаков дырявый
А ты и не как вратарь, и платят копейки. Каждому своё.
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WelcomeBackPURE
Ответ mancity111
Михаила бы точно позвали. Если бы хотел. Лунев сидел на скамейке в Байере. Думаете в той же роли Кержаков бы никому не пригодился ?
Уверен, что не пригодился бы. Таких средненьких игроков там сотни в дублях
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Alon Raven
Ответ Никита Аксанов
Кержаков сказал очевидную вещь: у каждого свои приоритеты. Уходить в чемпионат Бельгии из Зенита и правда есть смысл разве что молодым футболистам. Ну или если очень хочется жить/играть в Европе. А в топ-5 – это уже другой разговор и желающих попасть туда намного больше.
Или тем, кому 1-5млн прибавки к з/п не так важны, как сам футбол. Вон Месси отказался вроде бы от 200млн? И ведь не он один отказался от предложений верблюдов.
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Michael Boldyrev
Ответ mancity111
Михаила бы точно позвали. Если бы хотел. Лунев сидел на скамейке в Байере. Думаете в той же роли Кержаков бы никому не пригодился ?
Что бы позвали - нужно что-то делать. Ажиотажа по поводу вратарей из России в Европе не наблюдается (и не наблюдалось).
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Матвей Суицидин
Ответ Никита Аксанов
Кержаков сказал очевидную вещь: у каждого свои приоритеты. Уходить в чемпионат Бельгии из Зенита и правда есть смысл разве что молодым футболистам. Ну или если очень хочется жить/играть в Европе. А в топ-5 – это уже другой разговор и желающих попасть туда намного больше.
бельгийские клубы неплохо в еврокубках играют, чемпионат точно РПЛ не уступает, а Кержаков рассуждает стандартами 10-летней давности, когда Россия и Португалия боролись за 6 место в таблице кэфов.
Если Брюгге пригласит, например, Мостового, то, я думаю, он согласится даже при потере в деньгах. Брюгге сильнее Зенита, играет в еврокубках, хороший чемпионат, на виду у всех скаутов мира. Давайте рассуждать сегодняшними реалиями.
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Michael Boldyrev
Ответ Матвей Суицидин
бельгийские клубы неплохо в еврокубках играют, чемпионат точно РПЛ не уступает, а Кержаков рассуждает стандартами 10-летней давности, когда Россия и Португалия боролись за 6 место в таблице кэфов. Если Брюгге пригласит, например, Мостового, то, я думаю, он согласится даже при потере в деньгах. Брюгге сильнее Зенита, играет в еврокубках, хороший чемпионат, на виду у всех скаутов мира. Давайте рассуждать сегодняшними реалиями.
Он, скорее, про себя, чем в общем. Грубо говоря, играй он в Бельгии в 23 года и Зенит его же и купил бы в 25)
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