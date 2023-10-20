Михаил Кержаков: «Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Но если зовут в топ-5, то да»

Михаил Кержаков высказался о том, стоит ли российским игрокам уезжать в Европу.

– Как отнеслись к призыву Карпина к российским игрокам уходить в Европу?

– Зависит от футболиста, что для него является приоритетом. Смотря куда зовут. Уходить из «Зенита» в чемпионат Бельгии – не знаю зачем? Это мое мнение. Но если зовут в топ-5 – если человек хочет почувствовать, как там все устроено, то да.

– Поняли Кузяева, перешедшего во французский «Гавр»?

– Да. Мы говорим про приоритеты. Далер хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он до этого вел переговоры, все скептически относились к ним, часто слышал такое – он выбивает себе контракт, все с ним понятно. Раньше что-то не срасталось.

Однако Кузяев шаги-то делал, хотел. Сейчас ему уже 30, здесь он все выиграл, денег заработал. Супер все, – сказал вратарь « ».

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