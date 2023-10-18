Шамиль Газизов: «Бердыев еще не исчерпал свои тренерские возможности. Они с Гаджиевым двигают футбол»

Шамиль Газизов высоко отозвался о Курбане Бердыеве и Гаджи Гаджиеве.

« — опытный тренер с большой буквы. Я много вижу и, естественно, многому учусь у этого человека. Но в махачкалинском «Динамо» присутствует еще одна глыба — (президент клуба – прим. Sports.ru). Без него ничего не было бы. Гаджиев и Бердыев двигают футбол.

Бердыева списали после «Сочи»? Не мой уровень давать оценку таким специалистам. Но я уверен, что Бердыев еще не исчерпал свои тренерские возможности», — сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

После 14 туров « » занимает в таблице Мелбет Первой лиги 2-е место, отставая от лидирующей «Алании» на одно очко.

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