Шамиль Газизов: «Бердыев еще не исчерпал свои тренерские возможности. Они с Гаджиевым двигают футбол»

Теги Курбан Бердыев Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Шамиль Газизов Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов высоко отозвался о Курбане Бердыеве и Гаджи Гаджиеве.

«Бердыев — опытный тренер с большой буквы. Я много вижу и, естественно, многому учусь у этого человека. Но в махачкалинском «Динамо» присутствует еще одна глыба — Гаджи Гаджиев (президент клуба – прим. Sports.ru). Без него ничего не было бы. Гаджиев и Бердыев двигают футбол.

Бердыева списали после «Сочи»? Не мой уровень давать оценку таким специалистам. Но я уверен, что Бердыев еще не исчерпал свои тренерские возможности», — сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

После 14 туров «Динамо» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 2-е место, отставая от лидирующей «Алании» на одно очко.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Гаджиев с Бердыевым пошумят ещё в РПЛ!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al Al
"А я двигаю бабки" добавил Шамиль.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ Магомед Саид Амирханов
Гаджиев с Бердыевым пошумят ещё в РПЛ!
скорее начнутся проблемы с деньгами у Динамо Махачкала. газизов и Бердыев убойная смесь по высасыванию денег
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий