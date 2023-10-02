Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге после 12 туров. Команда Бердыева опередила «Аланию»

Теги Химки Курбан Бердыев Первая лига Шинник СКА Хабаровск Сокол Тюмень Алания Владикавказ Акрон Динамо Махачкала Футбол

Махачкалинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги.

В 12-м туре первенства команда Курбана Бердыева обыграла «Енисей» (1:0). «Динамо» вышло на первое место в таблице, опередив «Аланию», сыгравшую вничью с «Соколом» (0:0). 

Махачкалинский и владикавказский клубы набрали по 24 очка, но «Динамо» располагается выше благодаря лучшей разнице мячей. 

Третье место в таблице занимают «Химки», набравшие 20 баллов, четвертой идет «Тюмень» (19 очков), на пятой строчке расположился «Шинник» (19 баллов). 

«Акрон», «СКА Хабаровск» и «Сокол» имеют в своем активе по 18 баллов и занимают места с 6-го по 8-е. 

Бердыев, Газизов и Гаджиев тащат Дагестан в РПЛ (да, вместе!). И хотят жить по средствам!

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27 комментариев

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terskij
Ответ ArdaTuran
Курбан Бекиич - самый недооценённый тренер в российском футболе.
В чем его недооцененность?
+36
-4
+32
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ArdaTuran
Курбан Бекиич - самый недооценённый тренер в российском футболе.
+33
-16
+17
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Roman Araslanov
Ответ T622222
Кавказ по ходу получит 2 команды в РПЛ в следующем году
Это если Алании стадион достроят
+15
-1
+14
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Suleyman Kuliev
🇹🇲🇹🇲🇹🇲
+12
-3
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Machine Head
Бердыев еще в РПЛ покажет всем «Кузькину мать»
+8
-1
+7
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Красная стрела
А Бердыеву, между тем, уже за 70. Выхода в РПЛ ему конечно же. И успехов.
+6
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+6
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Брэд Либил
Ответ terskij
В чем его недооцененность?
в том, что не работал ни с топ-клубом, ни со сборной, например?
+6
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РУБИК
Ответ Shuller18
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В отличии от твоего кумира Слуцкого Бердыев выводил команды из ФНЛ и брал с ними РПЛ .....
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Davidsss
Все таки Бердыев гений жаль что его не любят в России
+6
-4
+2
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Pelerin
Ответ T622222
Кавказ по ходу получит 2 команды в РПЛ в следующем году
У Алании появился новый стадион? )
+3
-2
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T622222
Кавказ по ходу получит 2 команды в РПЛ в следующем году
+4
-3
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Тони Каскарино
Вперёд Динамо!
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Machine Head
Курбан это не затычка в каждой дырке . Свое дело знает. А некоторые вообще ноль по любой теме , но лезут с умным видом во все что можно от кейтеринга до тренировочного процесса , а сами со справкой всю жизнь на физкультуру ходили в школе. Бггг. Глупость , конечно, это не отсутствие ума - это такой ум .
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T622222
Ответ Roman Araslanov
Это если Алании стадион достроят
В Махачкалу слетают
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Жан Поль Бельманда
Ответ Roman Araslanov
Это если Алании стадион достроят
Динамо если выдут где будет играть?
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mvpaq
Ответ T622222
Кавказ по ходу получит 2 команды в РПЛ в следующем году
Ахмат, Д Махачкала и Алания
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КристинаИнстаграммовна
Ответ ArdaTuran
Курбан Бекиич - самый недооценённый тренер в российском футболе.
Они предпочитают, Абаскалей, Деограсии с яйцами всяких((
+4
-4
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Витольд Бубеный
Как он это делает???
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Брэд Либил
Ответ Shuller18
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лучше б матерился на всю страну на пару с Дзюбой
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Император Плутона
только не химки
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Maksud
Ответ luu
А чем он недооценённый, тем, что ставит суперавтобус при любом составе или тем, что в месте с собой приводит табор помошников проникая во все стуктуры клуба?
Игру Ростов Аякс посмотри, Автобус. Как кто-то забить не может, про «автобус» ноют! Когда Спартак в 7 защитников играл, никого не волновало.
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Maksud
Ответ terskij
В чем его недооцененность?
В том что одни бездельничают в ютюбе и ничего путного не достигли, но у всех на слуху. Потом этот всякий шлак перебирают на должность сборной. А КББ в это время не брезгует работать в ФНЛ или командами из подвала, и кстати с ними же еще и в ЛЧ умудряется выступать.
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