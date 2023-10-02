Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге после 12 туров. Команда Бердыева опередила «Аланию»

Махачкалинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги.

В 12-м туре первенства команда обыграла «Енисей» (1:0). «Динамо» вышло на первое место в таблице, опередив «Аланию», сыгравшую вничью с « » (0:0).

Махачкалинский и владикавказский клубы набрали по 24 очка, но « » располагается выше благодаря лучшей разнице мячей.

Третье место в таблице занимают « », набравшие 20 баллов, четвертой идет «Тюмень» (19 очков), на пятой строчке расположился « » (19 баллов).

«Акрон», «СКА Хабаровск» и «Сокол» имеют в своем активе по 18 баллов и занимают места с 6-го по 8-е.

Бердыев, Газизов и Гаджиев тащат Дагестан в РПЛ (да, вместе!). И хотят жить по средствам!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline