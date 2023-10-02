Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге после 12 туров. Команда Бердыева опередила «Аланию»
Махачкалинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Первой лиги.
В 12-м туре первенства команда Курбана Бердыева обыграла «Енисей» (1:0). «Динамо» вышло на первое место в таблице, опередив «Аланию», сыгравшую вничью с «Соколом» (0:0).
Махачкалинский и владикавказский клубы набрали по 24 очка, но «Динамо» располагается выше благодаря лучшей разнице мячей.
Третье место в таблице занимают «Химки», набравшие 20 баллов, четвертой идет «Тюмень» (19 очков), на пятой строчке расположился «Шинник» (19 баллов).
«Акрон», «СКА Хабаровск» и «Сокол» имеют в своем активе по 18 баллов и занимают места с 6-го по 8-е.
Бердыев, Газизов и Гаджиев тащат Дагестан в РПЛ (да, вместе!). И хотят жить по средствам!
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