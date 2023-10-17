Иржи Ярошик: «Русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. Тяжело говорить, кто дорос до игры за границей»
Иржи Ярошик сомневается, что российские игроки соответствуют уровню лиг Европы.
«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я все-таки недолго пробыл в России. Главное для футболистов – иметь желание попробовать свои силы за границей. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием и раскрытыми руками ваших игроков не будут брать европейские клубы.
Соболев? У него уже возраст, ему 26 лет, но в футболе все возможно. Другое дело – молодые футболисты, но они тоже еще не выросли ни как люди, ни как футболисты. Наверное, идеального возраста нет», – сказал бывший главный тренер «Оренбурга».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Но на их месте критикующие вряд ли бы куда-то поехали (ну а то, что им столько платят, это вообще не проблема игроков)
Если убрать слово «футболист» и заменить на слово «менеджер», получится интересная картина
Ты работаешь дома, в своей стране, все близкое и знакомое, у тебя отличный доход, ты знаменит, жизнь уже удалась, особенно если ты по меркам своей страны специалист высокого уровня.
По этой логике большинство никуда не поедет, и это можно понять)