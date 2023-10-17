Иржи Ярошик: «Русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. Тяжело говорить, кто дорос до игры за границей»

Иржи Ярошик сомневается, что российские игроки соответствуют уровню лиг Европы.

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я все-таки недолго пробыл в России. Главное для футболистов – иметь желание попробовать свои силы за границей. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием и раскрытыми руками ваших игроков не будут брать европейские клубы.

? У него уже возраст, ему 26 лет, но в футболе все возможно. Другое дело – молодые футболисты, но они тоже еще не выросли ни как люди, ни как футболисты. Наверное, идеального возраста нет», – сказал бывший главный тренер « ».

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