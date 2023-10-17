Иржи Ярошик: «Русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. Тяжело говорить, кто дорос до игры за границей»

Теги Спартак Иржи Ярошик премьер-лига Россия Сборная России по футболу Оренбург Александр Соболев Футбол

Иржи Ярошик сомневается, что российские игроки соответствуют уровню лиг Европы.

«Тяжело говорить, кто из российских футболистов дорос до игры в Европе. Я все-таки недолго пробыл в России. Главное для футболистов – иметь желание попробовать свои силы за границей. Не стоит забывать, что русских футболистов в Европе особо не ждут сегодня. С удовольствием и раскрытыми руками ваших игроков не будут брать европейские клубы.

Соболев? У него уже возраст, ему 26 лет, но в футболе все возможно. Другое дело – молодые футболисты, но они тоже еще не выросли ни как люди, ни как футболисты. Наверное, идеального возраста нет», – сказал бывший главный тренер «Оренбурга».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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3 комментария

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utsh44psmr
Европа ждет мигрантов
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FilinMD
Ответ Alex8007
По фактам, правда стоит отметить что и наши паспортисты не особо рвутся за бугор
По факту, мало кому это надо. Футболистов в России часто критикуют, что им много платят, и они не хотят никуда ехать.
Но на их месте критикующие вряд ли бы куда-то поехали (ну а то, что им столько платят, это вообще не проблема игроков)

Если убрать слово «футболист» и заменить на слово «менеджер», получится интересная картина

Ты работаешь дома, в своей стране, все близкое и знакомое, у тебя отличный доход, ты знаменит, жизнь уже удалась, особенно если ты по меркам своей страны специалист высокого уровня.

По этой логике большинство никуда не поедет, и это можно понять)
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