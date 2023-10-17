Фаджоли дисквалифицируют на 7 месяцев за нелегальные ставки. Хавбек «Юве» признал вину

Теги Ювентус серия А Италия дисквалификации Ставки на футбол Николо Фаджоли Футбол

Полузащитник «Ювентуса» будет отстранен от футбола на 7 месяцев.

Ранее стало известно, что 22-летнего Николо Фаджоли подозревают в нелегальных ставках. Ему грозила дисквалификация на три года.

По информации Sky Sport, адвокаты игрока и представители прокуратуры Итальянской федерации футбола (FIGC) достигли соглашения о признании вины. Фаджоли будет отстранен на 7 месяцев. 

Срок дисквалификации начнется в момент официального заявления FIGC. 

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38 комментариев

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Wale
Ответ Evgeny Trifonov
ну никто не сомневался что именно игрок Юве огребёт максимально. Странно что весь клуб не лишили очков
может минимально, зато что сдал других?
+49
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+48
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Vlados 86
Ответ Kubinec_
если бы Фаджоли был игроком интера, то дело закрыли бы из-за срока давности и в конце ещё скудетто дали
Канеш, Джан ведь в Италии знаменитый мафиози и олигарх, а клан Аньелли - так владельцы шиномонтажки в Турине.
+58
-19
+39
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Niko [Ars]
Ответ Evgeny Trifonov
ну никто не сомневался что именно игрок Юве огребёт максимально. Странно что весь клуб не лишили очков
национальный заговор против Ювентуса? Спартак mode ?
+47
-12
+35
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Kubinec_
если бы Фаджоли был игроком интера, то дело закрыли бы из-за срока давности и в конце ещё скудетто дали
+57
-38
+19
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Evgeny Trifonov
Ответ Niko [Ars]
национальный заговор против Ювентуса? Спартак mode ?
я вообще симпатизирую Милану в Италии с времён как мне привезли футболку Бирхоффа. То есть очень давно. Но не могу не заметить что часто за одни и те же проступки Ювентусу прилетает гораздо жёстче.
+20
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Evgeny Trifonov
ну никто не сомневался что именно игрок Юве огребёт максимально. Странно что весь клуб не лишили очков
+45
-32
+13
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Давид Agabekyan
Ответ seppblatter@mail.ru
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В списке алкаша, которого уже разоблачили?
+11
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Schiaff1no
На самом деле весьма по-божески отхватил. Сказалось, что с собой забрал других
+9
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Я всех их сделал
Ответ Wiley Fox
А России для таких зато раздолье Тут наивные зрители считают игроков придурками, которые на ровном месте привозят пенальти или КК получают, а на этом бабло делают в винлайн-чемпионате и фонбет-кубке Россия - это дикое поле с бандитами, владеющими контрактами игроков
У меня давно подобные мысли, поэтому у деревянных игроков совершенно неадекватные зарплаты - мало того, что они наверняка откатывают руководству и агентам (Кокорин получал типа 5,5 в Динамо, кто-то верит в это? Зачем такая зарплата среднему по европейским меркам игроку, будто бы он за 3 млн не играл, куда бы делся, даже в Зените россияне столько никогда не получали, ясен пень что минимум 1,5 откатывал генералам и прочему отребью), так ещё и под буков легли, а буков кто держит, те же бандосы и силовики, попробуй не сделать то, о чём просят, выкинут на мороз, а в Европе таких денег и близко не дадут, там играют за 10 тыс евро в мес те, кто у нас получает в месяц под сотню, вот и весь разговор.
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Roman Dementiev
Барелла и Фраттези, как я понимаю, если окажутся в списке, получат штраф в 5 000 евро (условно)?
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kolyan77
Интересно чем всё закончится и кому ещё перепадёт, только игрокам Юве?)))
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Little-lawyer
Опять не Аллегри...
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Schiaff1no
Ответ Семён Жуйло
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Ну да, в нелиберальном на сделке с правосудием обычно наговаривают на большьй срок
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Футбол, хоккей итд
Фаджоли: Аллегри знал про мои нелегальные ставки, и даже одобрял их. Более того, он просил научить его делать ставки на футбольные матчи. Честно говоря, я до сих пор нахожусь в шоке от его просьбы....
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Роман Щитов
Ответ Семён Жуйло
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Настучал не виноват в кальчополи..
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*MVP*
Ответ Дмитрий Шмелев
ну факт остаётся фактом
ты знаешь что такое факт?
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Никита Никулин
Ответ Kubinec_
если бы Фаджоли был игроком интера, то дело закрыли бы из-за срока давности и в конце ещё скудетто дали
Из картона
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Вадим Рязанский
Ответ Niko [Ars]
национальный заговор против Ювентуса? Спартак mode ?
Ливерпуль тоже подходит)
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alexmixer9
Ответ Kubinec_
если бы Фаджоли был игроком интера, то дело закрыли бы из-за срока давности и в конце ещё скудетто дали
У гоббов везде заговоры как обычно, даже признание своего же игрока для них ничего не значит
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Vlados 86
Ответ Дмитрий Шмелев
ну факт остаётся фактом
Факт чего?
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Клирик
А почему он делал нелегальные ставки? Мог бы легальные, но не под своим именем))
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deadjoker
Ответ Evgeny Trifonov
ну никто не сомневался что именно игрок Юве огребёт максимально. Странно что весь клуб не лишили очков
Тони примерно на тот же срок за ставки закрыли. Так что вроде норм все
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CopaAmerica
Есть способ спасти игроков юве и сам юве- если все лудоманы серии признаются, думаю все так и есть на самом деле
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CopaAmerica
Есть способ спасти игроков юве и сам юве- если все лудоманы серии признаются, думаю все так и есть на самом деле
0
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