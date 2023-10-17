Фаджоли дисквалифицируют на 7 месяцев за нелегальные ставки. Хавбек «Юве» признал вину
Полузащитник «Ювентуса» будет отстранен от футбола на 7 месяцев.
Ранее стало известно, что 22-летнего Николо Фаджоли подозревают в нелегальных ставках. Ему грозила дисквалификация на три года.
По информации Sky Sport, адвокаты игрока и представители прокуратуры Итальянской федерации футбола (FIGC) достигли соглашения о признании вины. Фаджоли будет отстранен на 7 месяцев.
Срок дисквалификации начнется в момент официального заявления FIGC.
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