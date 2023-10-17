Фонбет Кубок России. 1/16 финала. «СКА Хабаровск» примет «Амкар»

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«СКА Хабаровск» во вторник примет «Амкар» в 1/16 финала Фонбет Кубка России.

В среду «Химки» сыграют дома с «Уфой», в четверг «Акрон» встретится на своем поле с «Шинником».

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/16 финала

СКА Хабаровск – Амкар
Дата проведения
17 октября, 12.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Динамо Владивосток – Ротор
Дата проведения
18 октября, 12.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Волгарь – Енисей
Дата проведения
18 октября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Форте
Дата проведения
18 октября, 17.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Черноморец – КАМАЗ
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Химки – Уфа
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Акрон – Шинник
Дата проведения
19 октября, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Родина
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Арсенал»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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1 комментарий

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