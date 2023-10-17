Фонбет Кубок России. 1/16 финала. «СКА Хабаровск» примет «Амкар»
«СКА Хабаровск» во вторник примет «Амкар» в 1/16 финала Фонбет Кубка России.
В среду «Химки» сыграют дома с «Уфой», в четверг «Акрон» встретится на своем поле с «Шинником».
Путь регионов
1/16 финала
- Дата проведения
- 17 октября, 12.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 18 октября, 12.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 18 октября, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 18 октября, 17.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 19 октября, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Арсенал»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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