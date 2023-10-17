Фонбет Кубок России. 1/16 финала. «СКА Хабаровск» примет «Амкар»

«СКА Хабаровск» во вторник примет «Амкар» в 1/16 финала Фонбет Кубка России.

В среду « » сыграют дома с «Уфой», в четверг « » встретится на своем поле с « ».

Путь регионов

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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