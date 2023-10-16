Футболистка ЦСКА Мясникова после победы в Кубке: «Теперь наша цель — выиграть чемпионат. Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим»

Юлия Мясникова заявила, что ЦСКА намерен выиграть чемпионат России.

Футболистка армейского клуба высказалась после победы над «Зенитом» (4:1) в финале Winline Кубка России.

«Каждая ошибка была чреватой, это же финал. В Суперлиге тоже нет команд, с которыми легко. Мы очень сильно настраивались на «Зенит», на каждом участке поля была мини‑война. Было очень тяжело, но мы словно одна семья.

Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим. Теперь наша цель после победы в Кубке — выиграть чемпионат России», — сказала .

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