Футболистка ЦСКА Мясникова после победы в Кубке: «Теперь наша цель — выиграть чемпионат. Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим»

Теги женский футбол Кубок России жен ЦСКА жен Женская футбольная Суперлига Юлия Мясникова Футбол

Юлия Мясникова заявила, что ЦСКА намерен выиграть чемпионат России.

Футболистка армейского клуба высказалась после победы над «Зенитом» (4:1) в финале Winline Кубка России.

«Каждая ошибка была чреватой, это же финал. В Суперлиге тоже нет команд, с которыми легко. Мы очень сильно настраивались на «Зенит», на каждом участке поля была мини‑война. Было очень тяжело, но мы словно одна семья.

Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим. Теперь наша цель после победы в Кубке — выиграть чемпионат России», — сказала Мясникова.

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