Футболистка ЦСКА Мясникова после победы в Кубке: «Теперь наша цель — выиграть чемпионат. Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим»
Юлия Мясникова заявила, что ЦСКА намерен выиграть чемпионат России.
Футболистка армейского клуба высказалась после победы над «Зенитом» (4:1) в финале Winline Кубка России.
«Каждая ошибка была чреватой, это же финал. В Суперлиге тоже нет команд, с которыми легко. Мы очень сильно настраивались на «Зенит», на каждом участке поля была мини‑война. Было очень тяжело, но мы словно одна семья.
Мы машина, которая завелась и едет. Мы не тормозим. Теперь наша цель после победы в Кубке — выиграть чемпионат России», — сказала Мясникова.
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