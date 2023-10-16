Защитник «Краснодара» Волков об Ивиче: «Психологию улучшил у нас – чтобы мы думали и играли как победители»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Сергей Волков 2002 Футбол

Сергей Волков рассказал о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

— В июле после победы над «Динамо» (3:1) в первом туре я вас спросил, что изменил в «Краснодаре» Ивич. Вы ответили, что начали играть не в красивый футбол, а на победу. Можно это назвать причиной нынешних успехов?

— Психологию он, конечно, улучшил у нас. В плане того, чтобы мы думали как победители и играли как победители.

А философия какой была в клубе, такой и осталась, ничего не поменялось — мы как играли в атаку, так и играем. Но, когда ситуация требует и соперник заставляет играть по-другому, мы уже не бежим сломя голову, а действуем как нужно для победы, – сказал защитник «Краснодара».

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