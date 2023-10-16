Польша во 2-й раз не смогла победить Молдову в отборе на Евро-2024 и идет 3-й за тур до конца. Впереди Чехия и Албания, сыгравшие на матч меньше

Теги сборная Чехии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу сборная Молдовы по футболу Фернанду Сантуш квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборная Польши близка к тому, чтобы остаться без места на чемпионате Европы.

Команда Фернанду Сантуша дома сыграла вничью с Молдовой (1:1). Ранее она уже теряла очки в матче с этим соперником: 20 июня поляки проиграли 2:3 в гостях.

На данный момент сборная занимает 3-е место в группе Е с 10 очками. Опережают ее Чехия (11) и Албания (13), которые провели на матч меньше. У Молдовы 9 очков и тоже на игру меньше.

До завершения отборочного этапа полякам осталось сыграть с чехами – это произойдет 17 ноября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

12 комментариев

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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Очень сложно не порадоваться этому🤣
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Гамарджоба Генацвале
И на ЧМ не должны были проходить. Самая унылая и скучная сборная ЧМ.
+9
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DancePunk
Самая русофобская группа
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-3
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Kikker
Самая слабая группа в отборах. Чехия победила Фареры 1-0, забив единственный гол с пенальти...
+1
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donatodonatore
Какой мощный футбол у Молдовы
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Serge Vendino
Карма
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rigobersong
Хорошая новость!:)
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Dominator Shelby
Похоже что со второго места выхожят чехи
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Усатый КозлоБык ©
Пш пш пшпш сдулись 🐓🐓🐓
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Коразон До
Роналду с ним ЧЕ И ЛН брал
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Bansly
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Очень сложно не порадоваться этому🤣
Главная русская скрепа - самому сидя по колене в г, радоваться что у соседа хата сгорела))
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