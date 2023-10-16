Польша во 2-й раз не смогла победить Молдову в отборе на Евро-2024 и идет 3-й за тур до конца. Впереди Чехия и Албания, сыгравшие на матч меньше
Сборная Польши близка к тому, чтобы остаться без места на чемпионате Европы.
Команда Фернанду Сантуша дома сыграла вничью с Молдовой (1:1). Ранее она уже теряла очки в матче с этим соперником: 20 июня поляки проиграли 2:3 в гостях.
На данный момент сборная занимает 3-е место в группе Е с 10 очками. Опережают ее Чехия (11) и Албания (13), которые провели на матч меньше. У Молдовы 9 очков и тоже на игру меньше.
До завершения отборочного этапа полякам осталось сыграть с чехами – это произойдет 17 ноября.
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