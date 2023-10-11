Кейн не расстроится, если «Тоттенхэм» станет чемпионом без него: «Хочу, чтобы клуб преуспел. Никогда не пожалею о переходе в «Баварию»

Харри Кейн будет рад чемпионству «Тоттенхэма», несмотря на уход из клуба.

Нападающий, перешедший в «Баварию» этим летом, ответил на вопрос, будет ли он сожалеть, если « » выиграет .

«На протяжении всей своей карьеры я ясно давал понять, что являюсь болельщиком «Тоттенхэма», и мне бы хотелось, чтобы «Тоттенхэм» преуспел. В Премьер-лиге нет другой команды кроме «Тоттенхэма», которой я желаю чемпионства.

Если бы я закончил карьеру к сорока, оглянулся и понял, что никогда не играл в другой лиге [кроме АПЛ], я бы всегда задавался вопросом, каково это.

Так что теперь я здесь, в «Баварии», я воодушевлен. И я никогда не пожалею об этом решении», – сказал англичанин, пока не выигравший ни одного трофея в карьере.

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