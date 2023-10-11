Кейн не расстроится, если «Тоттенхэм» станет чемпионом без него: «Хочу, чтобы клуб преуспел. Никогда не пожалею о переходе в «Баварию»
Харри Кейн будет рад чемпионству «Тоттенхэма», несмотря на уход из клуба.
Нападающий, перешедший в «Баварию» этим летом, ответил на вопрос, будет ли он сожалеть, если «Тоттенхэм» выиграет АПЛ.
«На протяжении всей своей карьеры я ясно давал понять, что являюсь болельщиком «Тоттенхэма», и мне бы хотелось, чтобы «Тоттенхэм» преуспел. В Премьер-лиге нет другой команды кроме «Тоттенхэма», которой я желаю чемпионства.
Если бы я закончил карьеру к сорока, оглянулся и понял, что никогда не играл в другой лиге [кроме АПЛ], я бы всегда задавался вопросом, каково это.
Так что теперь я здесь, в «Баварии», я воодушевлен. И я никогда не пожалею об этом решении», – сказал англичанин, пока не выигравший ни одного трофея в карьере.
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Харри провел в клубе почти 20 лет. Это один из лучших игроков планеты, но ни разу публично не скандалил с Тоттенхэмом, никогда не вел себя по свински ради трансфера (привет Коутиньо, Дембеле и тд), при том что он оставался в клубе, где шансы на трофей пониже, чем у остальных, многократно признавался клубу в любви. Даже фанаты Баварии понимают, что сейчас он играет за них и будет играть как профессионал, но Тоттенхэм в любом случае у него на особом месте.
Но вот сейчас он скажет что-то типа: "Не, надеюсь без меня они обделаются"? Надо быть крайне больным, что бы на это надеяться.