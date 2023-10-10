Евро-2028 может принести 2,6 млрд фунтов экономике Великобритании и Ирландии

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Ирландии по футболу Лондон-2012 высшая лига Ирландия деньги Евро-2028 Футбол

Экономисты подсчитали возможную прибыль Великобритании и Ирландии от Евро-2028.

Как сообщает The Times, согласно прогнозам, Евро-2028 может принести экономике Великобритании и Ирландии 2,6 миллиарда фунтов.

Отмечается, что Евро-2028 станет крупнейшим спортивным событием, проведенным на Британских островах, со времен летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Турнир также станет крупнейшим футбольным событием со времен Евро-1996, согласно отчетам привлекшего в Великобританию около 280 тысяч туристов.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии, Евро-2032 – в Италии и Турции

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

11 комментариев

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Максим 1986
Третья мировая началась, а они бабки с будущего Евро считают, которое, видимо, не состоится
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Peter Parker
Ответ Любезный Коссутий
затраты на инфраструктуру если и не будут нулевыми, то точно должны быть минимальными.
Стадион в Белфасте будут переделывать за более чем 160 млн £. Еще правительство выделило 550 млн на разные проекты, плюс фанзоны планируют создавать в разных городах. Возможно еще какие-то дополнительные деньги потратят на не футбольную инфраструктуру.
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Slavnov
На пиве наверное, если только, опять ужаруться и все описают вокруг...
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Заяцволк
Эх, Украина порадовалась бы этим доходам в 2028-м, если бы ещё существовала
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Андрей
англия могла этот турнир и в соло провести.
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Нейтральный критик
Ответ Максим 1986
Третья мировая началась, а они бабки с будущего Евро считают, которое, видимо, не состоится
Бриты проведут его даже в аду, судя по желанию отобрать хоть какой турнир у "неправильных" стран. Сколько грязи было вылито на Россию и Катар.
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Владимир Владимирович
Ответ Максим 1986
Третья мировая началась, а они бабки с будущего Евро считают, которое, видимо, не состоится
В мире к тому времени будет мир и спокойствие, будет перемирие между Россией и Украиной, между Палестиной и Израилем. Могло быть и так, но к сожалению мы свидетели начала третьей мировой войны
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