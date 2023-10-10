Евро-2028 может принести 2,6 млрд фунтов экономике Великобритании и Ирландии

Экономисты подсчитали возможную прибыль Великобритании и Ирландии от Евро-2028.

Как сообщает The Times, согласно прогнозам, Евро-2028 может принести экономике Великобритании и Ирландии 2,6 миллиарда фунтов.

Отмечается, что Евро-2028 станет крупнейшим спортивным событием, проведенным на Британских островах, со времен летних Олимпийских игр в в 2012 году. Турнир также станет крупнейшим футбольным событием со времен Евро-1996, согласно отчетам привлекшего в Великобританию около 280 тысяч туристов.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии, Евро-2032 – в Италии и Турции

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