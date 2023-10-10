Филиппо Индзаги возглавил «Салернитану», сменив Соузу. Команда идет 19-й в Серии А

Филиппо Индзаги назначен новым главным тренером «Салернитаны».

50-летний итальянский специалист сменил на посту главного тренера клуба.

На данный момент « » занимает 19-е место в таблице Серии А, проведя 8 матчей, в которых 3 раза сыграла вничью и уступила в 5 встречах.

6-й бомбардир в истории «Милана» со 126 голами за клуб, ранее тренировал «Реджину».

Младший брал Филиппо, Симоне, возглавляет «Интер».

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