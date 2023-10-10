Парфенов ушел с поста тренера «Родины», ее возглавил экс-тренер молодежки Артига. Клуб идет 11-м в Первой лиге

Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Родины».

«Главный тренер «Родины» Дмитрий Владимирович Парфенов и руководство клуба приняли совместное решение приостановить сотрудничество.

Дмитрий Владимирович остается важной частью «Родины», и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия», – говорится в заявлении клуба.

Парфенов возглавлял московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством «Родина» провела 52 матча, в которых одержала 20 побед, потерпела 16 поражений и 16 раз сыграла вничью.

Новым главным тренером «Родины» стал Франк Артига, до этого возглавлявший молодежную команду. Под его руководством в прошлом сезоне «Родина-2» стала бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2.

В турнирной таблице Первой лиги команда занимает 11-е место, набрав 17 очков после 13 туров.

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