Гендиректор «Спартака» о Джикии: «Вопрос о контракте не поднимался, вернемся к нему в нужный момент. Хотим, чтобы он радовал нас своей игрой»
Гендиректор «Спартака» высказался о статусе Георгия Джикии в команде.
Защитник не выходил на поле в матчах Мир РПЛ со 2 сентября и остался в запасе «Спартака» в четырех последних матчах чемпионата. На этом отрезке Джикия целиком провел два матча в Фонбет Кубке России.
Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия – наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку».
Вопрос о контракте не поднимался, но вернемся к нему в нужный момент», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
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За сборную пусть вон поиграет.
С Краснодаром на кубок первого ноября выйдет.
Чуть больше полугода осталось до окончания контракта, но никто не шевелится. Справедливы предположения, что Абаскалю Джикия не нужен. Но Спартаку нужен, я считаю.
Ошибаются все, но кто-то продолжает выходить на поле, а кто-то нет. Поэтому вряд ли главная причина сложившейся ситуации в игре