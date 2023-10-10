Гендиректор «Спартака» о Джикии: «Вопрос о контракте не поднимался, вернемся к нему в нужный момент. Хотим, чтобы он радовал нас своей игрой»

Гендиректор «Спартака» высказался о статусе Георгия Джикии в команде.

Защитник не выходил на поле в матчах Мир со 2 сентября и остался в запасе «Спартака» в четырех последних матчах чемпионата. На этом отрезке Джикия целиком провел два матча в Фонбет Кубке России.

Контракт 29-летнего футболиста со « » рассчитан до лета 2024 года.

«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. – наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку».

Вопрос о контракте не поднимался, но вернемся к нему в нужный момент», – сказал гендиректор «Спартака» .

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