Гендиректор «Спартака» о Джикии: «Вопрос о контракте не поднимался, вернемся к нему в нужный момент. Хотим, чтобы он радовал нас своей игрой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Чемпионат.com Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» высказался о статусе Георгия Джикии в команде.

Защитник не выходил на поле в матчах Мир РПЛ со 2 сентября и остался в запасе «Спартака» в четырех последних матчах чемпионата. На этом отрезке Джикия целиком провел два матча в Фонбет Кубке России.

Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

«Мы ценим, любим и переживаем за всех игроков, которые в составе. Георгий Джикия – наш капитан много лет. Мы хотим, чтобы он радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку».

Вопрос о контракте не поднимался, но вернемся к нему в нужный момент», – сказал гендиректор «Спартака» Олег Малышев.

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9 комментариев

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Caniball
Радовал своей игрой, но пока пусть лучше посидит на замене, учитывая в какой игровой форме находится.
За сборную пусть вон поиграет.
С Краснодаром на кубок первого ноября выйдет.
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pav11k
В последней игре на кубок Джикия неплохо смотрелся. Хотя если Абаскаль решил его зачехлить, то вопрос решится, когда кто-то один уйдет.
Чуть больше полугода осталось до окончания контракта, но никто не шевелится. Справедливы предположения, что Абаскалю Джикия не нужен. Но Спартаку нужен, я считаю.
Ошибаются все, но кто-то продолжает выходить на поле, а кто-то нет. Поэтому вряд ли главная причина сложившейся ситуации в игре
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Den_84
много лет это хорошо, но главным критерием в основу должна быть спортивная форма и эффективность
+1
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Шарамазан Магомедов
Ответ pav11k
В последней игре на кубок Джикия неплохо смотрелся. Хотя если Абаскаль решил его зачехлить, то вопрос решится, когда кто-то один уйдет. Чуть больше полугода осталось до окончания контракта, но никто не шевелится. Справедливы предположения, что Абаскалю Джикия не нужен. Но Спартаку нужен, я считаю. Ошибаются все, но кто-то продолжает выходить на поле, а кто-то нет. Поэтому вряд ли главная причина сложившейся ситуации в игре
Джикия 100 раз лучше этого Дуарте
+1
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rooney pers
Мы тоже хотим, чтобы радовал...
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paratruper17
No honey, no hinkali
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Зубы Дзюбы
С таким уровнем игры можно продлить только с понижением зарплаты. Один фиг, никто не перебьет...
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Алексей Балавас
Денисова надо убирать
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