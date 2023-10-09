Андрей Тихонов может вновь возглавить «Енисей». Он выводил клуб в стыки в 2017-м
«Енисей» рассматривает Андрея Тихонова на пост главного тренера.
52-летний специалист может сменить в красноярском клубе Эдуарда Штейнбрехера, принципиальное решение об отставке которого уже принято, сообщает Metaratings.ru.
Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, когда сибиряки показали лучший в истории результат, заняв третье место в первенстве ФНЛ, но в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ уступили тульскому «Арсеналу» лишь из-за правила выездного гола.
Последним местом работы Тихонова была «Астана», которую он возглавлял с 2020 по 2021 год.
Также, по данным источника, «Енисей» изучает вариант с Федором Щербаченко (экс-«Ротор»). Кроме того, рассматривалась кандидатура Артема Горлова еще до того, как он стал и.о. главного тренера «Торпедо».
Изменения в красноярском клубе произойдут после того, как полноценно вступивший в должность губернатора края Михаил Котюков примет решение по министру спорта. Ранее им являлся Денис Петровский.
После 13 туров «Енисей» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место.
3 комментария