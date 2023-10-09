Андрей Тихонов может вновь возглавить «Енисей». Он выводил клуб в стыки в 2017-м

Теги Андрей Тихонов Первая лига отставки Енисей Федор Щербаченко Эдуард Штейнбрехер Футбол

«Енисей» рассматривает Андрея Тихонова на пост главного тренера.

52-летний специалист может сменить в красноярском клубе Эдуарда Штейнбрехера, принципиальное решение об отставке которого уже принято, сообщает Metaratings.ru.

Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, когда сибиряки показали лучший в истории результат, заняв третье место в первенстве ФНЛ, но в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ уступили тульскому «Арсеналу» лишь из-за правила выездного гола.

Последним местом работы Тихонова была «Астана», которую он возглавлял с 2020 по 2021 год.

Также, по данным источника, «Енисей» изучает вариант с Федором Щербаченко (экс-«Ротор»). Кроме того, рассматривалась кандидатура Артема Горлова еще до того, как он стал и.о. главного тренера «Торпедо».

Изменения в красноярском клубе произойдут после того, как полноценно вступивший в должность губернатора края Михаил Котюков примет решение по министру спорта. Ранее им являлся Денис Петровский.

После 13 туров «Енисей» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Mejicano
Главное, что у МатчТВ достаточная глубина состава экспертов, позволяющая проводить ротацию и отпускать тех на подработки.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Я уж и забыл, что Тихонов тоже тренер.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
Ответ El Mejicano
Главное, что у МатчТВ достаточная глубина состава экспертов, позволяющая проводить ротацию и отпускать тех на подработки.
Они долго то и не подрабатывают, пара месяцев максимум
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий