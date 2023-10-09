Андрей Тихонов может вновь возглавить «Енисей». Он выводил клуб в стыки в 2017-м

«Енисей» рассматривает Андрея Тихонова на пост главного тренера.

52-летний специалист может сменить в красноярском клубе Эдуарда Штейнбрехера, принципиальное решение об отставке которого уже принято, сообщает Metaratings.ru.

Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, когда сибиряки показали лучший в истории результат, заняв третье место в первенстве , но в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ уступили тульскому «Арсеналу» лишь из-за правила выездного гола.

Последним местом работы была «Астана», которую он возглавлял с 2020 по 2021 год.

Также, по данным источника, «Енисей» изучает вариант с (экс-«Ротор»). Кроме того, рассматривалась кандидатура Артема Горлова еще до того, как он стал и.о. главного тренера «Торпедо».

Изменения в красноярском клубе произойдут после того, как полноценно вступивший в должность губернатора края Михаил Котюков примет решение по министру спорта. Ранее им являлся Денис Петровский.

После 13 туров « » занимает в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место.