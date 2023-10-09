Боуэн продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2030 года. Им интересовался «Ливерпуль»

Джеррод Боуэн подписал новое соглашение с «Вест Хэмом».

26-летний полузащитник заключил контракт до 2030 года.

перешел в « » в 2020 году из «Халла» за 18 млн фунтов.

В 167 матчах за «молотков» хавбек забил 45 голов, в том числе победный в финале Лиги конференций с «Фиорентиной» (2:1).

Сообщалось, что футболистом интересовались «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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