Андрей Аршавин: «ЦСКА в лучшем состоянии, чем «Спартак». У них в коллективе атмосфера получше»

Андрей Аршавин считает, что ЦСКА в лучшем состоянии перед дерби, чем «Спартак».

«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше.

Кто должен выйти в воротах «Спартака»? Если здоров Селихов, то я бы поставил его», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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