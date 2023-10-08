Андрей Аршавин: «ЦСКА в лучшем состоянии, чем «Спартак». У них в коллективе атмосфера получше»
Андрей Аршавин считает, что ЦСКА в лучшем состоянии перед дерби, чем «Спартак».
«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше.
Кто должен выйти в воротах «Спартака»? Если здоров Селихов, то я бы поставил его», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
12 комментариев