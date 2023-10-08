Андрей Аршавин: «ЦСКА в лучшем состоянии, чем «Спартак». У них в коллективе атмосфера получше»

Теги Спартак ЦСКА Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Селихов Футбол

Андрей Аршавин считает, что ЦСКА в лучшем состоянии перед дерби, чем «Спартак».

«ЦСКА подходит к дерби в более лучшем состоянии. «Спартак» в последних матчах дважды крупно проиграл. Понятно, что у ЦСКА есть кадровый кризис, особенно в обороне, но у них в коллективе атмосфера получше.

Кто должен выйти в воротах «Спартака»? Если здоров Селихов, то я бы поставил его», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

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12 комментариев

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Конь Мюллера
Ответ Dima Varlamov
Откуда Аршавин знает какая атмосфера в коллективах Спартака и ЦСКА.
ну у ЦСКА капитан не раздаёт интервью через своего агента, в которых поливает главного тренера. Хотя бы поэтому
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Иван Шуткин
Ответ Dima Varlamov
Откуда Аршавин знает какая атмосфера в коллективах Спартака и ЦСКА.
По результатам можно понять )Слышал о дедукции.Если команда проигрывает 0:7 два матча ,а Цска не проигрывает 6 маичей ,то это о чем говорит ?)
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Toha1090
Макси хорош был в последней игре, несмотря на счёт.
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wadwill13
Ответ Dima Varlamov
Откуда Аршавин знает какая атмосфера в коллективах Спартака и ЦСКА.
извини, но чел ты глупый вопрос задал. все видят что в ЦСКА на две головы именно на данный день атмосфера лучше. никто в Спартаке из руководства не несёт чушь, капитан команды не ввсказывается как проклятый, нападающий не даёт провокационные интервью и это только начало. я молчу про результаты матчей про уровень игры.
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Iroqueez82
откуда Аршавин знает, какая в какой команде атмосфера?
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мне нравится, что в нас не верят, мы должны победить!
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