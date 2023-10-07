ЧМ-2030 может продлиться полтора месяца, церемония открытия – пройти через 5 дней после первого матча

Теги Сборная Аргентины по футболу сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2030 Футбол

Стали известны планы ФИФА по календарю чемпионата мира-2030.

По данным COPE, начнется турнир 8 июня 2030 года. На субботу-воскресенье 8-9 июня запланированы церемония празднования столетия турнира и первые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая, которые пройдут в Южной Америке.

В четверг-пятницу 13-14 июня состоятся церемония открытия и матчи открытия ЧМ-2030. В субботу-воскресенье 15-16 июня пройдут первые матчи оставшихся команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

На пятницу-субботу 21-22 июня намечены вторые матчи всех команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

В воскресенье, 21 июля, как ожидается, состоится финал чемпионата мира.

Таким образом, турнир может продлиться 44 дня.

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34 комментария

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Vatikan
По мне так церемонию открытия перед закрытием лучше провести!
+66
-2
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sema mixajlov
Ответ Vatikan
По мне так церемонию открытия перед закрытием лучше провести!
и желательно в Австралии
+30
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2bdnskykbk
Какой же цирк.
+28
-2
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Владимир Самсонов
Ответ Михо
Начнется турнир 8 июня 2023 года. Редактор проснись
Это не самое безумное в данной новости.
+7
0
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Реквием по мечте, если вы понимаете, о чем я
+5
-1
+4
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Фауст
хорошо, что большинство из нас не доживёт до сего дня.
+3
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Дональд Сабвейский
Ответ sema mixajlov
и желательно в Австралии
Лучше в Киеве, прямо на Майдане)
+9
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Михо
Начнется турнир 8 июня 2023 года. Редактор проснись
+1
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Марсель Объелся
Атмосфера на домашних матчах Уругвая, Парагвая и Аргентины тогда потеряется. Как будто матчи квалификации. Церемонию открытия нужно проводить в Монтевидео
+1
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catcher69
Ответ Mukunku 64
ЧМ-2030 может продлиться полтора месяца, церемония открытия – пройти через 5 дней после первого матча.. - Спасибо ЕР и лично призенту , я уж как год буду на пензии , пасматрю футбол 5 дней это не 5 лет которые мне ещё пахать ..не дождетесь доживу и посмотрю футбол и ..его в белых тапочках’на лафете
хахаха к тому времени пенсия будет с 70 и она будет номинальной...
денег нет но вы держитесь...всего вам хорошего )))))))
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angry horse
Ответ Bahmut
Идиоты. Футболистам когда вообще отдыхать? Предсезонка полетит к чертям в клубах Вообще дичь творят.
Деньги убили футбол окончательно 😎
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Водяра
Ответ xamer 9
А что будет, если ни Урагувай, ни Парагвай, ни Аргентина не пробьются на ЧМ? Еще сто лет подождём?
Им путевка обеспеченна, Эйнштейн.
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Водяра
Ответ Vatikan
По мне так церемонию открытия перед закрытием лучше провести!
И совместить ЧМ с Кубком КОНМЕБОЛом.
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Николаэ Чаушеску
Позволю высказать свое скромное мнение : турнир следовало провести в старом формате на территории двух стран. Португали /Испания либо Аргентина/Уругвай подошлм бы лучше всего.
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catcher69
ну и хорошо чем дольше чем лучше...думаю надо 48 команд...
Только называется данное соревнование не чемпионат мира а кубок мира причём с самого 1930 года...
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angry horse
Какое-то позорище, лучше бы отдали мундиаль Уругваю, было бы красивым и уважительным жестом ☝️
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Lisic
А еще в честь столетия можно по одному матчу отдать каждой стране, хоть раз принимавшей чемпионат мира.
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compila
А ещё команды будут играть?
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Андрей Лубянков
Что только не сделаешь ради бабла...
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Mukunku 64
ЧМ-2030 может продлиться полтора месяца, церемония открытия – пройти через 5 дней после первого матча..
- Спасибо ЕР и лично призенту , я уж как год буду на пензии , пасматрю футбол
5 дней это не 5 лет которые мне ещё пахать ..не дождетесь доживу и посмотрю футбол и ..его в белых тапочках’на лафете
+2
-2
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Bahmut
Идиоты. Футболистам когда вообще отдыхать? Предсезонка полетит к чертям в клубах Вообще дичь творят.
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xamer 9
А что будет, если ни Урагувай, ни Парагвай, ни Аргентина не пробьются на ЧМ? Еще сто лет подождём?
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magomedov gazi 21586
Для тех кто в не курсе финал ЧМ 2026 пройдет 19 июля а когда начнется чм неизвестно
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Manchot
2030 год!
Кто не доживет, не доживет?!!
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Dima_Sushkov
8 июня 2023 начало? Ия?
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