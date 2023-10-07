Стали известны планы ФИФА по календарю чемпионата мира-2030.

По данным COPE, начнется турнир 8 июня 2030 года. На субботу-воскресенье 8-9 июня запланированы церемония празднования столетия турнира и первые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая, которые пройдут в Южной Америке.

В четверг-пятницу 13-14 июня состоятся церемония открытия и матчи открытия ЧМ-2030. В субботу-воскресенье 15-16 июня пройдут первые матчи оставшихся команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

На пятницу-субботу 21-22 июня намечены вторые матчи всех команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.

В воскресенье, 21 июля, как ожидается, состоится финал чемпионата мира.

Таким образом, турнир может продлиться 44 дня.

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