ЧМ-2030 может продлиться полтора месяца, церемония открытия – пройти через 5 дней после первого матча
Стали известны планы ФИФА по календарю чемпионата мира-2030.
По данным COPE, начнется турнир 8 июня 2030 года. На субботу-воскресенье 8-9 июня запланированы церемония празднования столетия турнира и первые матчи Уругвая, Аргентины и Парагвая, которые пройдут в Южной Америке.
В четверг-пятницу 13-14 июня состоятся церемония открытия и матчи открытия ЧМ-2030. В субботу-воскресенье 15-16 июня пройдут первые матчи оставшихся команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.
На пятницу-субботу 21-22 июня намечены вторые матчи всех команд в группах Уругвая, Аргентины и Парагвая.
В воскресенье, 21 июля, как ожидается, состоится финал чемпионата мира.
Таким образом, турнир может продлиться 44 дня.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
денег нет но вы держитесь...всего вам хорошего )))))))
Только называется данное соревнование не чемпионат мира а кубок мира причём с самого 1930 года...
- Спасибо ЕР и лично призенту , я уж как год буду на пензии , пасматрю футбол
5 дней это не 5 лет которые мне ещё пахать ..не дождетесь доживу и посмотрю футбол и ..его в белых тапочках’на лафете
Кто не доживет, не доживет?!!