Вылет «Ман Сити» на матч с «Лейпцигом» отложили из-за сильного ветра. Пеп провел пресс-конференцию по зуму

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

«Манчестер Сити» не отправился по расписанию в Германию из-за сильного ветра.

Английская команда должна была прибыть в Лейпциг на матч группового этапа Лиги чемпионов во вторник днем, но их вылет из аэропорта Манчестера был отложен из-за предупреждения о сильном ветре.

«Манчестер Сити» надеется прибыть в Германию во вторник вечером, но главному тренеру команды Пепу Гвардиоле потребовалось провести предматчевую пресс-конференцию по Zoom, хотя она должна была состояться на стадионе «Лейпцига».

Матч «Лейпцига» и «Манчестер Сити» состоится 4 октября.

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