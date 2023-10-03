Кевин-Принс Боатенг рассказал, что болеет за «Реал»: «В «Барсе» мне сказали не говорить этого – иначе они не смогли бы выпускать меня на поле»

Теги Герта Кевин-Принс Боатенг бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Кевин-Принс Боатенг заявил, что ему пришлось врать при вопросе о любимом клубе.

«За кого я болею? За берлинскую «Герту», я там родился, и, извините, фанаты «Барселоны» сейчас будут меня ненавидеть, но за «Реал Мадрид».

Я не мог сказать этого на пресс-конференции [в «Барселоне»]. Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле (смеется).

На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: «Мой любимый клуб – «Барселона», – вспомнил экс-нападающий в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE. 

Боатенг выступал за «Барселону» в 2019 году. В составе каталонской команды он провел 4 матча и не отметился результативными действиями. 

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32 комментария

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Никита Мальковский
как-будто он много играл
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-5
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Михаил Лубянский
Ответ benjamin92
Типичный болельщик Реала, выбравший Барселону
Так его и не звали в Реал
+26
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Tristan...
Нормальное явление после подписания контракта с абсолютно любым клубом. Никогда особо не верил футболистам, которые после подписания контракта признаются в любви, рассказывают, как с детства мечтали туда попасть...
+23
-7
+16
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Taaor
Ответ Дмитрий Снегирёв
Он будучи игроком Барселоны болел за Реал Мадрид? Эт типа норм ?
Нет, очевидно, он перестал болеть на время контракта, потом опять начал. Что за глупые вопросы, будто это должно мешать футболисту делать свою работу.
+11
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Роман
В контракте прописано называть Месси лучшим. Слышали все это.
+12
-5
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Caterina
Ответ Богдан Бондарчук
Он ещё сознался что называл Месси лучшим во избежание проблем с руководством и болельщиками , не потому что считал так по-настяощему ) Больше чем клуб 🤡 🤡 🤡
Он такого не говорил, не надо вранья.

Вот полная цитата:
"Я болел за Герту(Берлин) , где я родился. И извиняюсь перед фанатами Барсы, они будут хейтить меня, но также болел за Реал Мадрид. Мне даже сказали, когда я перешёл в Барсу, чтобы я не говорил этого на пресс-конференции. Потому что 3 года перед моим переходом в Барселону, я давал интервью и меня спросили кто лучший игрок мира, я ответил: в этом мире Роналду, в галактике Месси. Потом интервьюер спросил какой любимый клуб, я сказал Реал Мадрид. Поэтому на первой пресс-конференции я сказал, что Барса мой любимый клуб, а Месси лучший в мире."
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Нефанатик
Ответ Tristan...
Тогда надо переходить в Барселону?...
Когда окончишь школу и устроишься дворником, ты с удовольствием согласишься перейти на завод, как бы не хотел работать где нибудь в мэрии.
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Нефанатик
Многие из Барсы болеют за Реал. Не удивлюсь если по завершению карьеры проект фифа из Аргентины тоже признается.
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войд
Ответ Roman Betenya
Такой из него болельщик, раз поехал в Барселону играть :)
Левандоски тоже мечтал играть в Реале,но на тот момент он был не нужен Мадриду и его подобрала бчк)
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VuNePonimaete
Не то что выпустить на поле, в Каталонии его расстреляли бы просто напросто
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Tristan...
Ответ Хан Сахан
Ага Ладно сказать, а когда сразу эмблему целуют на презентации?
Не каждый делает это искренне. Часть работы...
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S. A.
Так они и без этого его не выпускали
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UlanSky
Ответ Нефанатик
Многие из Барсы болеют за Реал. Не удивлюсь если по завершению карьеры проект фифа из Аргентины тоже признается.
Кто это многие? Сам их опрашивал?
+2
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Хан Сахан
Ответ Tristan...
Нормальное явление после подписания контракта с абсолютно любым клубом. Никогда особо не верил футболистам, которые после подписания контракта признаются в любви, рассказывают, как с детства мечтали туда попасть...
Ага
Ладно сказать, а когда сразу эмблему целуют на презентации?
+1
0
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Tristan...
Ответ Богдан Бондарчук
Он ещё сознался что называл Месси лучшим во избежание проблем с руководством и болельщиками , не потому что считал так по-настяощему ) Больше чем клуб 🤡 🤡 🤡
Как хорошо, что в нашем Реале такого нет, и игрокам не нужно было ждать ухода Криша, чтобы могли открыто признать превосходство Месси...
+8
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Рамос
Классный гол забил он той же Барсе играя за Милан
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зак
так игрокам бчк не привыкать болеть за Реал, сколько случаев было)
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Momos
Ничего нового не открыл. Уверен, что половина состава и нынешней Барсы болеет за Реал. Это нормально, когда ты болеешь за свою местную команду и большой клуб.
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КристинаИнстаграммовна
Мне его рожа сразу не понравилась.
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snoopy
А он разве нападающий?
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v.belorussky
Вообще непонятно, зачем его тогда в аренду брали. Да и в целом, кроме каких-то модных образов и длинного имени, ничем особым за карьеру не запомнился.
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Нефанатик
Ответ Taaor
Нет, очевидно, он перестал болеть на время контракта, потом опять начал. Что за глупые вопросы, будто это должно мешать футболисту делать свою работу.
🤣🤣🤣
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Homelender_666
Ответ Гистерезис
Криштиану лучший игрок всех времён а Олег самый трусливый представитель фанатов кривоного аргентинца
1. Не надо оскорблять Месси.
2. Роналду не лучший игрок.
3. Олега надо отправить в клинику:))
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Гистерезис
Криштиану лучший игрок всех времён а Олег самый трусливый представитель фанатов кривоного аргентинца
+3
-3
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