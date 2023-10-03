Кевин-Принс Боатенг рассказал, что болеет за «Реал»: «В «Барсе» мне сказали не говорить этого – иначе они не смогли бы выпускать меня на поле»

Кевин-Принс Боатенг заявил, что ему пришлось врать при вопросе о любимом клубе.

«За кого я болею? За берлинскую «Герту», я там родился, и, извините, фанаты «Барселоны» сейчас будут меня ненавидеть, но за « ».

Я не мог сказать этого на пресс-конференции [в «Барселоне»]. Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле (смеется).

На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: «Мой любимый клуб – « », – вспомнил экс-нападающий в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE.

выступал за «Барселону» в 2019 году. В составе каталонской команды он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

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