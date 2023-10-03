Кевин-Принс Боатенг рассказал, что болеет за «Реал»: «В «Барсе» мне сказали не говорить этого – иначе они не смогли бы выпускать меня на поле»
Кевин-Принс Боатенг заявил, что ему пришлось врать при вопросе о любимом клубе.
«За кого я болею? За берлинскую «Герту», я там родился, и, извините, фанаты «Барселоны» сейчас будут меня ненавидеть, но за «Реал Мадрид».
Я не мог сказать этого на пресс-конференции [в «Барселоне»]. Они сказали мне никогда не говорить этого, потому что иначе они не смогут выпускать меня на поле (смеется).
На пресс-конференции они задали первый вопрос, и я сказал: «Мой любимый клуб – «Барселона», – вспомнил экс-нападающий в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE.
Боатенг выступал за «Барселону» в 2019 году. В составе каталонской команды он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
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Вот полная цитата:
"Я болел за Герту(Берлин) , где я родился. И извиняюсь перед фанатами Барсы, они будут хейтить меня, но также болел за Реал Мадрид. Мне даже сказали, когда я перешёл в Барсу, чтобы я не говорил этого на пресс-конференции. Потому что 3 года перед моим переходом в Барселону, я давал интервью и меня спросили кто лучший игрок мира, я ответил: в этом мире Роналду, в галактике Месси. Потом интервьюер спросил какой любимый клуб, я сказал Реал Мадрид. Поэтому на первой пресс-конференции я сказал, что Барса мой любимый клуб, а Месси лучший в мире."
Ладно сказать, а когда сразу эмблему целуют на презентации?
2. Роналду не лучший игрок.
3. Олега надо отправить в клинику:))