Депутат Роднина: «Зарплаты в российском футболе – больная тема, слишком много денег от госкорпораций. Не уверена, что количество хороших игроков от этого растет»

Ирина Роднина поделилась мнением о высоких зарплатах в российском футболе.

«Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет.

Зарплаты в российском футболе – больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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