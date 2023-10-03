Депутат Роднина: «Зарплаты в российском футболе – больная тема, слишком много денег от госкорпораций. Не уверена, что количество хороших игроков от этого растет»

Теги премьер-лига Россия Ирина Роднина Государственная дума деньги Футбол

Ирина Роднина поделилась мнением о высоких зарплатах в российском футболе.

«Зарплаты футболистов? Нет смысла обсуждать. Вряд ли это изменится. Не уверена, что количество хороших футболистов от этого растет.

Зарплаты в российском футболе – больная тема. В нашем футболе слишком много денег от госкорпораций, поэтому там такие суммы», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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29 комментариев

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Aleksey Yashin
Доходы российских чиновников – больная тема. Не уверен, что количество хороших депутатов от этого растет.
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Mari Gams
У депутатов тоже зарплаты растут и они огромные и там куча государственных денег , только уверены , что хороших депутатов от этого больше не становится(((
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Оператор Дзюбы
тоже самое можно и про госдуму сказать
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BaltikaSPb
Эти хоть коряво но мяч пинают, а вот за что депутатам платят вообще не понятно
+9
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Заяцволк
Аааха, ну тут понятно все комменты будут как под копирку о том, что депутаты тоже слишком много получают )) Я только беспокоюсь за Ебздрогыча, он не первым написал коммент, и уже другие успели плюсов насобирать с такими же комментами )
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Дмитрий Агалаков
Зарплаты в Госдуме и Совете Федерации вообще не соответствуют ни умственным, ни физическим затратам серой массы приспособленцев, научившихся нажимать на нужную кнопку.
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Georgii Neverov
Ответ BaltikaSPb
Эти хоть коряво но мяч пинают, а вот за что депутатам платят вообще не понятно
А депутаты в носу ковыряют, да рожки друг другу подставляют..
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Утренняя Аврора
Мне кажется, разгони Думу, и ничего в нашей стране не изменится. Они, получая огромные деньги, умудряются еще считать чужие. Ну, ну, веселое занятие. А то на работе совсем заскучали.
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WhatZ
Мне нравятся комменты про чиновников, но это не отменяет того факта, что в этот раз она права. Или вас всех устраивает, что такого уровня игроки получают настолько большие зарплаты, еще и от госкорпораций?
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Александр Жердин
По законам, которые принимают депутаты, то же не скажешь что они заслуживают таких заплат.
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Андрей-ДК
больная тема - зарплата в Госдуме
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Утренняя Аврора
Что за,привычка считать деньги в,чужом кошельке. ?????
+1
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Ростов-на-Дону
Да уменьшить им в разы эти ЗП и, будут бегать, как миленькие. Не захотят - на выход! Никому они больше не нужны будут со своим "мастерством".
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Петроград
По-хорошему, надо говорить до конца: не только в футболе слишком много денег от госкорпораций, а вообще в экономике страны слишком много госкорпораций.
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Ковид 07.10.52
То, что у нас народные деньги разбазаривают по понятиям - это еще полбеды, а вот то, что жалуется на это представитель народа, который утвердил такие законы - это беда. ..тьфу...
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RusVector
Зарплаты у футболистов конечно больше, чем у депутатов. Вот депутатам и обидно! Тоже такие же хотят. Хотят поддержки от госкорпораций!
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Иван Иванов
Я не уверен, что количество честных депутатов у нас в стране растёт!!!
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Hong Kil
Вот все наговаривают на боксеров, мол им по голове бьют, вот они и тупые. Но мало кто из фигуристок знает, что падение головой об лед тоже интеллекта не добавляет.
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JL JL
уже 15 лет - депутат. как минимум. совсем оборзела.
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saynaraboy
РПЛ никогда не будет АПЛ, разные подходы, разные ценности
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м м
А почему бы в заголовке не написать - трехкратная олимпийская чемпионка?
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maks44
Ответ Aleksey Yashin
Доходы российских чиновников – больная тема. Не уверен, что количество хороших депутатов от этого растет.
Хороших депутатов не бывает.
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Александр Скворцов
Ответ Ебздрогыч
Зарплаты в госдуме - больная тема. Не уверен, что количество хороших депутатов от этого растет. Но, в отличие от депутатов, от футболистов нет вреда
Количество хороших депутатов растёт не из-за денег, а от нормальной, мирной, социальной политики государства, направленной на созидание и процветание общества.
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Гаммаглобулин
Отечественный футбол - это не спорт, это шоу-бизнес.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ WhatZ
Мне нравятся комменты про чиновников, но это не отменяет того факта, что в этот раз она права. Или вас всех устраивает, что такого уровня игроки получают настолько большие зарплаты, еще и от госкорпораций?
для меня пусть лучше условный Кокорин получает эти деньги , чем депутат журова или милонов
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