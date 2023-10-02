Дембеле о переходе в «Аль-Иттифак»: «Те, кто критикуют, сами мечтали бы оказаться в такой ситуации. Профессионалы всегда стремятся зарабатывать больше»

Мусса Дембеле рассказал, почему перешел в саудовский «Аль-Иттифак».

– Вы все еще молоды, вам 27. Понимаете, что ваше решение могло вызвать удивление?

– Люди вправе думать и говорить что угодно. Они всегда критикуют, не зная предмета. Те, кто критикуют, сами мечтали бы оказаться в такой ситуации.

– Что бы вы сказали тем, кто говорит, что вы выбрали деньги?

– Профессионалы в любой сфере всегда стремятся зарабатывать больше. Это часть развития человека как профессионала – зарабатывать больше и процветать.

Всегда найдутся те, кто будет учить жизни. Даже вы, журналисты, меняете место работы, например, переходите из Canal+ в beIN Sports, чтобы получать больше денег.

С футболистами такая же история. Чем больше я заработаю, тем больше отдам. Мои родители живут в Мали, в деревне, где я планирую многое улучшить и обновить, чтобы сделать жизнь людей более приятной, – сказал форвард.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS