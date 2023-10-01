Аллегри о 0:0 с «Аталантой»: «Я доволен игрой «Ювентуса» и набранным очком, было непросто»

Массимилиано Аллегри доволен тем, что «Ювентус» набрал 1 очко в Бергамо.

« » и « » не забили голов (0:0) в матче 7-го тура Серии А.

«Я доволен игрой и набранным очком, было непросто.

Мы провели хорошие 60 минут, да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.

совершил невероятный сэйв [после удара со штрафного]. Он среди лучших вратарей Европы. Да, случаются и плохие вечера, как в матче с «Сассуоло» (2:4), но мы проиграли там не из-за его ошибки.

Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с «Торино». Нам предстоит трудный матч», – сказал главный тренер «Юве» в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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