Аллегри о 0:0 с «Аталантой»: «Я доволен игрой «Ювентуса» и набранным очком, было непросто»
Массимилиано Аллегри доволен тем, что «Ювентус» набрал 1 очко в Бергамо.
«Ювентус» и «Аталанта» не забили голов (0:0) в матче 7-го тура Серии А.
«Я доволен игрой и набранным очком, было непросто.
Мы провели хорошие 60 минут, да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.
Войчех Шченсны совершил невероятный сэйв [после удара Луиса Муриэля со штрафного]. Он среди лучших вратарей Европы. Да, случаются и плохие вечера, как в матче с «Сассуоло» (2:4), но мы проиграли там не из-за его ошибки.
Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с «Торино». Нам предстоит трудный матч», – сказал главный тренер «Юве» Аллегри в эфире DAZN.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Ещё бы ты был недоволен очком
А вот то, что Аллегри доволен такой игрой - печально
Аталанта могла забить треху. Ни игры, ни порядка в обороне. НИ-ЧЕ-ГО. Шарлатан.
И вправду, больше ничем не объяснить )