Аллегри о 0:0 с «Аталантой»: «Я доволен игрой «Ювентуса» и набранным очком, было непросто»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Луис Муриэль Футбол

Массимилиано Аллегри доволен тем, что «Ювентус» набрал 1 очко в Бергамо.

«Ювентус» и «Аталанта» не забили голов (0:0) в матче 7-го тура Серии А.

«Я доволен игрой и набранным очком, было непросто.

Мы провели хорошие 60 минут, да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.

Войчех Шченсны совершил невероятный сэйв [после удара Луиса Муриэля со штрафного]. Он среди лучших вратарей Европы. Да, случаются и плохие вечера, как в матче с «Сассуоло» (2:4), но мы проиграли там не из-за его ошибки.

Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с «Торино». Нам предстоит трудный матч», – сказал главный тренер «Юве» Аллегри в эфире DAZN.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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16 комментариев

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Fulyan
засланный казачок постепенно вводит в клуб ментальность середняка, и у него это хорошо получается
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Лоуренс Аравийский
Ок
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Astan4o
Аллегри уже лет 10 в стагнации, никакого роста и развитии
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Азатполат Новуров
Я до сих пор не могу понять Ювентус с нового сезона, вроде начали отлично, после первого тура я уже подумал что Ювентус конкретно изменился в хорошую сторону, а когда проиграли Сосуолу я думал что они специально проиграли, сегодня вообще ничего не показали в атаке, как понять? кто может конкретно объяснить
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Александр Куприянов
15-5 по ударам, 0.17 хг у юве
Ещё бы ты был недоволен очком
А вот то, что Аллегри доволен такой игрой - печально
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Человек1991
Аллегри : очень рад что сохранили своё очко . ))
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Juventus Juve
Пустой матч Ювентуса. Не ребята, сколько не рассказывай о измениях в игре, а вот мы сегодня увидели старый добрый Ювентус последних двух лет. Мрак.
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vel
Быть довольным, когда команда вообще ничего не показала? И даже не пыталась? Он точно ту команду тренирует?

Аталанта могла забить треху. Ни игры, ни порядка в обороне. НИ-ЧЕ-ГО. Шарлатан.
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Streetbor
Тут Видаль был недоволен матчем Милан/Ньюкасл. Надеюсь туринец после сегодняшнего матча счастлив))
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juveforzajuve
он должен рвать и метать после такого матча. Такое можно сказать после ничейки в гостях с Сити или Баварией.
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vel
Ответ Fulyan
засланный казачок постепенно вводит в клуб ментальность середняка, и у него это хорошо получается
Мстит за увольнение в 2019?
И вправду, больше ничем не объяснить )
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уркунде
А когда лёгкие матчи намечаются?
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Бродяга-симпатяга
Скукота, еле досмотрел
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Kubinec_
ну еще бы ))
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Жасулан Алмасулы
Ответ Fulyan
засланный казачок постепенно вводит в клуб ментальность середняка, и у него это хорошо получается
Он полнейшей пидараз что тут можно сказать
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Жасулан Алмасулы
Ответ Fulyan
засланный казачок постепенно вводит в клуб ментальность середняка, и у него это хорошо получается
пидараз
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